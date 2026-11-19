Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Theo Đại tá Phạm Hữu Phương, Nguyên Trưởng đồn Biên phòng Cửa Đại (tên gọi trước đây của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Giao Long), ngày 19/11/1976, Đồn Biên phòng 304 được thành lập tại ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đai, tỉnh Bến Tre (nay thuộc xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long). Trải qua 4 lần đổi tên, 2 lần thay đổi vị trí đóng quân, hiện nay Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đóng quân tại ấp Thừa Long, xã Thới Thuận - một vị trí có ý nghĩa chiến lược nơi biên giới biển của tỉnh.

Tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, với dòng chữ: “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, đoàn kết vượt khó, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong muôn vàn khó khăn của buổi đầu thành lập, khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, dân cư thưa thớt, quân số ít, hình ảnh người lính quân hàm xanh vẫn luôn hiện diện trên địa bàn, vững tay súng, bám dân, bám địa bàn, vừa xây dựng đơn vị, vừa chiến đấu bảo vệ khu vực biên giới biển. Cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ nhân dân Campuchia; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế và xóa mù chữ cho học sinh. Những đóng góp ấy không chỉ là ký ức đáng tự hào mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm của người lính biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ bình yên biên giới biển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trên chặng đường nửa thế kỷ, “người lính quân hàm xanh” nơi đây còn là “tuyên truyền viên pháp luật”, là y bác sĩ, thầy giáo, người thân của nhân dân nơi miền biên giới biển.

Bằng sự kiên trì và gần gũi, đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật tập trung và sinh hoạt tổ, hội, phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam đến với người dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trong tim mệnh lệnh “3 bám” (bám địa bàn, bám dân, bám nhiệm vụ) để đưa pháp luật đến từng hộ, từng người dân.

Ngư dân Phan Văn Chòi, ấp Bình Thắng, xã Bình Đại cho biết, gia đình ông có 2 tàu cá hoạt động trên biển. Trước đây, nhiều ngư dân chủ yếu tập trung khai thác thủy sản, chưa nắm rõ các quy định pháp luật. Những năm gần đây, nhờ cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long thường xuyên tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, ngư dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi khai thác thủy sản. Các chủ tàu, thuyền trưởng tại địa phương chủ động thực hiện nghiêm các quy định, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam và tuân thủ các quy định quốc tế. Theo ông Chòi, ở địa phương không có tàu cá nào vi phạm khi đánh bắt trên biển.

Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long còn triển khai các mô hình thiết thực, góp phần thắt chặt tình quân dân như “Tiết học biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đơn vị đã nhận đỡ đầu 18 lượt học sinh, nhận nuôi 1 cháu trong mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Không chỉ hỗ trợ các em về vật chất, cán bộ, chiến sĩ còn quan tâm việc học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên bằng con đường tri thức.

Em Võ Thị Thu Sương, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long), cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Thời gian qua, em nhận được sự hỗ trợ của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”. Những phần quà, suất học bổng đã tiếp thêm động lực, giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường, không phải bỏ học giữa chừng. Với Sương, đây là sự động viên quý báu, giúp em thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long tuyên truyền pháp luật cho tàu cá trước khi ra khơi.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Giao Long, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao niềm tự hào, ý chí quyết tâm, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực lập nhiều chiến công, thành tích.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 1.000 cuộc tuần tra, điều tra, làm rõ 50 vụ phạm pháp hình sự. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh, với hơn 10.500 lượt người được tuyên truyền pháp luật. Đơn vị còn tích cực chăm lo an sinh xã hội, trao tặng hơn 21.160 phần quà, trị giá gần 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà và tham gia cứu nạn, cứu hộ trên biển. Bên cạnh đó, 21 đảng viên của đơn vị còn được phân công sinh hoạt tại 21 chi bộ ấp; 21 đảng viên phụ trách 42 hộ gia đình, qua đó hướng dẫn sinh kế, giúp đỡ các hộ được phụ trách vươn lên thoát nghèo.

Với những thành tích đạt được, đơn vị nhiều lần được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đây là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, khẳng định những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long trong 50 năm qua đã góp phần cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới biển.

Đại tá Mai Văn Yên đề nghị cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn; chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát biên giới; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, với dòng chữ: “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, đoàn kết vượt khó, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.