Đồn Biên phòng Cốc Pàng tuyên truyền pháp luật cho 3.056 lượt người

Hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm tại đồn Biên phòng, tuyên truyền tại thực địa..., qua đó, tuyên truyền về truyền thống Bộ đội Biên phòng, giáo dục tinh thần yêu nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Đơn vị tổ chức 12 buổi tuyên truyền lưu động và tuyên truyền riêng lẻ do 38 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện với 576 lượt người nghe. Phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh của đơn vị hơn 60 giờ; tham gia biên soạn, đăng tải hơn 900 tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động của đơn vị trên Fanpage “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn lao động sản xuất được 8 lần với 128 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tham gia hỗ trợ xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng 56 ngày công với hơn 390 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Phối hợp tổ chức 3 chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”, “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, trao tặng tiền, quà, gạo và các nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 404 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho trên 400 người; khánh thành công trình “Thắp sáng vùng biên” trị giá hơn 100 triệu đồng. Kết nối và phối hợp trao tặng quà hỗ trợ 300 hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 122 học sinh, tổng trị giá hơn 351 triệu đồng.