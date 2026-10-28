Đồn Biên phòng Cổ Chiên xuyên đêm khắc phục sạt lở đê, bảo vệ tài sản nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên cùng các lực lượng xuyên đêm khắc phục sự cố sạt lở đê bao tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Trước đó, chiều 27/10, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao, sóng lớn, một đoạn đê bao dài khoảng 170m tại ấp Thạnh Thới B xảy ra sạt lở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cổ Chiên khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn triển khai ứng cứu, khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ sử dụng bạt ni-lông chống thấm để gia cố thân đê, ngăn nước tràn vào bên trong, đồng thời tập trung gia cố các vị trí xung yếu, đắp cao mặt đê, bảo đảm an toàn cho toàn tuyến. Các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cũng được vận động di dời đến nơi an toàn.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố. Đến rạng sáng 28/10, đoạn đê bị vỡ cơ bản được khắc phục, bước đầu ngăn chặn triều cường tràn vào khu vực sản xuất và nhà ở của người dân.

Lực lượng tại chỗ dùng bạt ni-lông gia cố đê bao. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Theo rà soát ban đầu, sự cố sạt lở ảnh hưởng đến khoảng 9 hộ dân, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và thủy sản, với tổng giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Sự cố vỡ đê bao đã cơ bản được khắc phục giúp bảo vệ tài sản của người dân. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp do triều cường và sóng lớn, Đồn Biên phòng Cổ Chiên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu sạt lở để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.