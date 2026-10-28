Đồn Biên phòng Cổ Chiên trắng đêm khắc phục sạt lở đê, bảo vệ tài sản người dân

Ngay sau khi nắm được thông tin triều cường dâng cao gây sạt lở đoạn đê dài khoảng 170 m tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, BĐBP tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp ứng cứu, khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ sử dụng bạt nilon chống thấm để gia cố thân đê ngăn dòng nước. Đồng thời, tại các vị trí xung yếu khác, tổ chức gia cố, đắp cao mặt đê, bảo đảm an toàn cho toàn tuyến, đồng thời vận động hộ gia đình có nguy cơ cao bị ảnh hưởng di dời đến chỗ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ sử dụng bạt nilon chống thấm để gia cố thân đê ngăn dòng nước. Ảnh: Trần Giỏi

Đến khoảng 1 giờ ngày 28/10, đoạn đê bao vỡ đã được khắc phục, bước đầu ngăn chặn được triều cường tràn vào khu vực sản xuất và nhà dân. Qua rà soát ban đầu có 9 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, cây trồng và thủy sản với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Cổ Chiên và các lực lượng triển khai các biện pháp ứng cứu, khắc phục sự cố. Ảnh: Trần Giỏi

Trước diễn biến phức tạp của triều cường và nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, Đồn Biên phòng Cổ Chiên khuyến cáo người dân không chủ quan, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Khi phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc những bất thường tại tuyến đê, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng và các lực lượng chức năng để phối hợp kiểm tra, xử lý, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.