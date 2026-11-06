Đồn Biên phòng Cô Ba tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Ba tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cô Ba.

Nội dung tuyên truyền: Luật Biên giới Quốc gia, các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ trên đất liền; tình hình biển, đảo giữa Việt Nam - Trung Quốc...

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về biên giới, lãnh thổ và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.