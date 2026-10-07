Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát xử lý 687 vụ vi phạm xuất nhập cảnh

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Xa Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng;

Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hệ thống đường biên, cột mốc; đồng thời triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình nội, ngoại biên.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát phát hiện, bắt giữ 4 vụ/6 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy, 422,5kg pháo nổ và 1 xe ô tô.

Đại tá Dương Văn Dược - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cạnh đó, đơn vị khởi tố 3 vụ/4 đối tượng; đồng thời bàn giao Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố 1 vụ/2 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Phối hợp Công an xã Tân Lập, đơn vị bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng, thu giữ 0,5kg ma túy và 12kg pháo nổ.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát đã xử phạt vi phạm hành chính 687 vụ/687 đối tượng, với tổng số tiền nộp phạt hơn 1,709 tỷ đồng.

Đơn vị cũng tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và xử lý 4 vụ/241 công dân Việt Nam lao động, cư trú bất hợp pháp tại Campuchia, thực hiện tiếp nhận, bàn giao qua cửa khẩu theo đúng quy định.

Đại tá Dương Văn Dược - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương những kết quả đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kết luận của Chính ủy BĐBP.

Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát bắt các đối tượng vận chuyển pháo.

Trong đó, đơn vị cần tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chấn chỉnh, duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật, quy trình, thủ tục, chế độ, nền nếp trong quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu.

Đại tá Dương Văn Dược cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm kỷ luật.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã họp, thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng “Cờ thi đua Quyết thắng năm 2026” cho tập thể Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát.