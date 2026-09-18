Đồn Biên phòng Cầu Bóng tổ chức luyện tập phòng, chống thiên tai

Trong 2 ngày 17 và 18-9, Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Theo tình huống giả định, một tàu cá khi di chuyển đến khu vực cửa sông Cái, cách cầu Trần Phú khoảng 500m, gặp sự cố trong điều kiện thời tiết bất lợi, trên phương tiện có người cần được cứu hộ. Ngay khi nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện; kiểm tra trang bị cứu sinh, tổ chức cơ động và phối hợp với các lực lượng chức năng, người dân tiếp cận khu vực có nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đưa ca nô chuyên dụng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Các vị trí được triển khai theo phương án, từng động tác cứu hộ được thực hiện khẩn trương, dứt khoát. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng tham gia luyện tập đã tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ rèn luyện khả năng cơ động, xử trí tình huống và phối hợp trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đồn Biên phòng Cầu Bóng quản lý 16km bờ biển khu vực phía Bắc Nha Trang, địa bàn có hơn 600 phương tiện đánh bắt thủy sản. Với phương châm “Tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết”, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức luyện tập các tình huống sát thực tế địa bàn; chú trọng rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp, bảo đảm khi có tình huống xảy ra; cán bộ, chiến sĩ cơ động nhanh, xử trí chính xác, an toàn, hiệu quả, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.