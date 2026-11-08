Đồn Biên phòng Cát Khánh đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Đồn Biên phòng Cát Khánh

Thông qua hoạt động phối hợp, Đồn Biên phòng Cát Khánh cùng các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên trong việc tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Việc phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên xã Cát Tiến cũng góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, từng bước đưa ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trở thành nền nếp trong đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Đồn Biên phòng Cát Khánh

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, người dân trong chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng địa bàn biên giới biển an toàn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.