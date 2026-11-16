Đồn Biên phòng Cát Hải thực hiện đồng bộ các mặt công tác Biên phòng năm 2026

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cát Hải. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đối ngoại Biên phòng; công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đoàn tiến hành kiểm tra thông qua nghiên cứu hệ thống văn kiện, hồ sơ nghiệp vụ; đánh giá nhận thức chuyên ngành; kiểm tra việc duy trì nền nếp công tác và thực hành xử trí các tình huống theo phương án của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra vườn tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Cát Hải. Ảnh: Tuấn Kiệt

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên địa bàn khu vực biên giới biển theo quy định. Đơn vị duy trì 3 tổ với 17 cán bộ, chiến sĩ, 1 tàu và 5 xuồng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; tổ chức 684 lượt tuần tra bộ với 1.864 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và 1.062 lượt tuần tra mặt nước với 3.928 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác đăng ký, kiểm soát được thực hiện đối với 3.991 lượt phương tiện và 145.097 lượt người.

Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị trọng đại. Trong năm, đơn vị phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho 16 đoàn lãnh đạo của Trung ương, thành phố và các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại địa bàn.

Đoàn kiểm tra hồ sơ văn kiện tham mưu tác chiến của đơn vị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Đồn Biên phòng Cát Hải đã điều động 9 lượt phương tiện với 32 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn 8 vụ; cứu 4 người, hỗ trợ 4 trường hợp qua sông đi cấp cứu kịp thời và lai dắt 1 phương tiện vào bờ.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Trong năm, đơn vị phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an đặc khu Cát Hải bắt giữ 1 vụ với 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,22 gram ma túy các loại, gồm 0,59 gram heroin và 0,63 gam methamphetamine. Đơn vị trực tiếp xử lý và tham mưu, đề xuất xử lý 21 vụ, 24 phương tiện, 36 trường hợp vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt 388 triệu đồng.

Kiểm tra thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đối với nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, nhất là đối với các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá hoạt động dài ngày không về địa phương và tàu cá tỉnh ngoài có nguy cơ vi phạm. Trong năm, đơn vị xử lý 10 vụ với 10 phương tiện, 12 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, tổng số tiền phạt 110,5 triệu đồng; tịch thu 3 công cụ kích điện dùng khai thác thủy sản. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho 167 lượt phương tiện với 231 ngư dân, yêu cầu 167 lượt phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được đơn vị triển khai nghiêm túc. Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện được xây dựng đầy đủ; công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, cơ sở vật chất và bồi dưỡng cán bộ huấn luyện được thực hiện theo quy định. Đáng chú ý, đơn vị có 1 mô hình học cụ được lựa chọn tham gia trưng bày, thuyết minh cấp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Quân khu 3; tham gia Hội thao võ thể dục do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức, đạt vị trí thứ 4 toàn đoàn. Trong năm, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn giao thông.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng đoàn kiểm tra tham quan khu vực sản xuất nước mắm của Đồn Biên phòng Cát Hải. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đồn Biên phòng Cát Hải tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật là các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”, “Tháng Ba biên giới năm 2026”, “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”. Qua đó, đơn vị trao tặng 205 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn, với tổng trị giá 82,5 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 190 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Trung thu năm 2026, đơn vị phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”, trao 81 suất quà và 500 chiếc bánh Trung thu cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 73 triệu đồng.

Kiểm tra thực hành thao tác khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 3 đã đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác của Đồn Biên phòng Cát Hải, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục. Đoàn yêu cầu đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể hóa các nội dung cần chấn chỉnh thành kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Kết quả kiểm tra là cơ sở để đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt, kịp thời khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.