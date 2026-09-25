Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp tuyên truyền pháp luật cho 3.274 lượt người

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên tuyên truyền về xuất nhập cảnh trái phép cho nhân dân.

Phối hợp với UBND xã Cần Yên tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 58 lần với 1.182 lượt người tham gia; phát quang 29 km đường tuần tra biên giới; giới thiệu đường biên, cột mốc 34 lần với 935 lượt người tham gia...

Tổ chức thăm, tặng 24 suất quà cho các gia đình liệt sĩ đơn vị nhận phụng dưỡng và gia đình chính sách trên địa bàn, tổng trị giá 16 triệu đồng; huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ các gia đình sửa chữa nhà, vệ sinh môi trường, thu hoạch mùa vụ được 21 buổi với 225 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.