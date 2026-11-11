Đồn Biên phòng Bình Thạnh bắt giữ đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Tầm Vu về việc mất trộm xe môtô biển kiểm soát 62K-27708, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đến 7h ngày 10/11/2026, tại khu vực Mốc 200, thuộc ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, tổ tuần tra của đơn vị chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Công an xã Bình Hòa phát hiện, kiểm tra đối tượng Nguyễn Khương (SN 1963, thường trú tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển xe môtô có biển kiểm soát trùng khớp với phương tiện bị mất trộm.

Đối tượng Nguyễn Khương bị bắt giữ.

Qua làm việc ban đầu, Khương khai nhận, chiều 9/11/2026, được một người đàn ông tên Lương (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển chiếc xe môtô trên đến khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp với tiền công 1 triệu đồng. Sau khi nhận xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Minh Chiến, trú tại xã Tầm Vu, Khương đưa phương tiện về nhà cất giữ.

Đến sáng 10/11/2026, trên đường vận chuyển xe đến địa điểm theo thỏa thuận, Khương bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ. Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Tầm Vu tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.