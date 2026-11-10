Đồn Biên phòng Bình Thạnh bắt giữ đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Khương cùng tang vật. Ảnh: Đinh Quân

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Tầm Vu về việc trên địa bàn xảy ra vụ mất trộm xe máy biển kiểm soát 62K-27708, Đồn Biên phòng Bình Thạnh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đến 7 giờ ngày 10/11, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Bình Hòa phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Khương (sinh năm 1963, trú tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Chiếc xe máy đối tượng đang điều khiển có biển kiểm soát 62K-27708, trùng khớp với phương tiện liên quan vụ mất trộm mà Công an xã Tầm Vu đã thông báo trước đó.

Qua lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Khương khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 9/11, khi đi chợ gần nhà, đối tượng gặp một người đàn ông tên Lương (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Người này hẹn sẽ mang một xe máy đến nhà Khương và thuê Khương điều khiển đến cửa khẩu Bình Hiệp với tiền công 1 triệu đồng. Khương đồng ý.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người đàn ông tên Lương mang xe đến nhà Khương, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Minh Chiến, có địa chỉ tại ấp An Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, biển kiểm soát 62K-27708. Khương nhận xe và đưa vào cất giữ tại nhà.

Khoảng 5 giờ ngày 10/11, Khương điều khiển chiếc xe trên đến địa điểm mà người đàn ông tên Lương đã hẹn để giao xe. Khi di chuyển đến khu vực mốc 200, thuộc ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, Khương bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Bình Thạnh lập biên bản vụ việc; đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Tầm Vu tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.