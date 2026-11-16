Đồn Biên phòng Bến Phố khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Cán bộ Đồn Biên phòng Bến Phố lấy lời khai đối tượng Trần Văn Sang. Ảnh: Đinh Quân

Trước đó, ngày 9/11, tại khu vực mốc quốc giới 229, thuộc ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Đồn Biên phòng Bến Phố chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Hưng tổ chức tuần tra trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Sang (sinh năm 1983, trú tại xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 64-F8 0031, có hành vi tổ chức cho Nguyễn Văn Được (sinh năm 1982, trú tại xã Thanh An, thành phố Hồ Chí Minh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Được khai nhận vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Trần Văn Sang thừa nhận được Nguyễn Văn Được thuê chở từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đến Bến xe Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh với tiền công 1,8 triệu đồng. Khi vừa thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới, Nguyễn Văn Được bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/11, Đồn Biên phòng Bến Phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.