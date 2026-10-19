Đồn Biên phòng Bản Máy trao trả 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Bản Máy bàn giao 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Đại đội Quản lý biên giới Mã Quan.

Trước đó, hồi 8 giờ 5 phút ngày 15-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Chiến Phố, xã Bản Máy, tổ công tác Đồn Biên phòng Bản Máy phát hiện, bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, gồm: Thào Hải Kiếm, sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Trại Bá Bảo, trấn Đô Long; Vương Triều Bưu, sinh năm 1993, trú tại thôn Kim Xưởng Hà Biên, trấn Giáp Hàn Tinh. Cả hai cùng dân tộc Mông, cư trú tại huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Qua làm việc, hai công dân khai nhận đã trèo qua hàng rào thép gai từ phía Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 223 + 500 m. Trong quá trình vượt rào, Thào Hải Kiếm bị dây thép gai cắt vào tay, được quân y Đồn Biên phòng Bản Máy phối hợp với nhân viên y tế xã Bản Máy xử lý vết thương.

Đồn Biên phòng Bản Máy đã điện đàm, trao đổi với lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc, phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đơn vị bàn giao hai công dân cho phía Trung Quốc theo quy định.