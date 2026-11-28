Khu trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại Quảng trường biển Sầm Sơn (từ ngày 13 - 15/11) thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm.

Điểm nhấn của ngày hội là phiên chợ vùng cao với các gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực địa phương; chương trình trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; thi đấu trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật dân gian và hội diễn văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”. Trong không gian núi rừng, những sắc màu của trang phục, âm thanh của nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca cùng hoạt động giao lưu cộng đồng đã tạo nên bầu không khí gần gũi, giàu bản sắc.

Đáng chú ý, việc bố trí các hoạt động vào buổi tối không chỉ làm phong phú chương trình ngày hội mà còn mở thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách sau một ngày tham quan, khám phá bản làng. Thay vì khép lại hành trình khi trời tối, du khách có thêm cơ hội hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa, thưởng thức nghệ thuật dân gian, tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận nhịp sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông cho biết: “Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 được tổ chức không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, mà còn hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian giao lưu văn hóa, kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư và mở ra những cơ hội phát triển mới cho du lịch cộng đồng Pù Luông. Đặc biệt, ngày hội hướng tới tạo không gian trải nghiệm đêm cho du khách. Mỗi hoạt động là một câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Pù Luông, để du khách không chỉ đến tham quan mà còn được trải nghiệm, hòa mình vào đời sống cộng đồng, được khám phá và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị đặc trưng của vùng đất này”.

Thực tế, không gian du lịch về đêm tại một số điểm đến trên địa bàn tỉnh đang từng bước được khai thác thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và quảng bá thương mại. Nổi bật là Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh 2026 - nơi hội tụ những món ăn đặc trưng, tinh hoa ẩm thực của tỉnh và một số địa phương trong cả nước. Không chỉ thu hút du khách bởi hương vị ẩm thực, các hoạt động trình diễn, giao lưu nghệ thuật và trải nghiệm tại các gian hàng đã tạo nên không khí nhộn nhịp, góp phần đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Gần đây nhất, một số hoạt động bên lề Gala Sao Mai 2026 và chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức tại một số khu, điểm du lịch diễn ra vào buổi tối đã tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch. Đặc biệt, việc kết hợp các hoạt động văn hóa, giải trí với trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc khách sạn Hoàng Thái (phường Sầm Sơn) cho rằng: “Việc tổ chức chuỗi sự kiện theo hướng kết hợp giữa văn hóa, du lịch và quảng bá sản phẩm OCOP diễn ra tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn trong những tháng cuối năm cho thấy nỗ lực của tỉnh và địa phương trong khai thác hiệu quả hơn không gian du lịch về đêm. Thông qua các sự kiện, những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu bằng hình thức sinh động; sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương có thêm không gian tiếp cận người tiêu dùng. Về phía các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại phường Sầm Sơn có thêm điều kiện để gia tăng hoạt động phục vụ”.

Không chỉ kéo dài thời gian trải nghiệm, kinh tế đêm còn góp phần gia tăng mức chi tiêu, tạo việc làm cho người dân và làm mới sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia du lịch, để những hoạt động mang tính sự kiện trở thành sản phẩm du lịch có sức sống lâu dài, cần có sự đầu tư bài bản về nội dung, không gian tổ chức, dịch vụ đi kèm và sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng lịch sự kiện phù hợp, tạo sự liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Đây sẽ là một trong những hướng đi quan trọng để du lịch Thanh Hóa tăng sức cạnh tranh và từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch bốn mùa.