Đòn bẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa ở Phong Dụ Hạ

Trong quá trình đó, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai đã góp thêm nguồn lực để các hộ mạnh dạn đầu tư, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi.

Anh Hà Quốc Phòng, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ chăm sóc đàn lợn giống được hỗ trợ từ Nghị quyết 21.

Tại thôn Khe Kìa, gia đình anh Hà Quốc Phòng là một trong những hộ đang từng bước hiện thực hóa hướng đi này. Trước đây, gia đình anh chủ yếu chăn nuôi gia cầm với quy mô nhỏ, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Việc đầu tư chuồng trại, lựa chọn con giống và áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh chưa được thực hiện đồng bộ nên hiệu quả chăn nuôi thiếu ổn định.

Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, anh Phòng đã chủ động tìm hiểu điều kiện tham gia, xây dựng phương án chăn nuôi và chuẩn bị nguồn vốn đối ứng theo quy định.

Với quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, anh lựa chọn chăn nuôi lợn nái làm hướng đầu tư, đồng thời tiếp tục duy trì các vật nuôi khác để đa dạng hóa nguồn thu. Nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 21 đã giúp gia đình có thêm điều kiện khôi phục, mở rộng sản xuất, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng khoa học, bài bản hơn.

Cán bộ xã Phong Dụ Hạ tuyên truyền để người dân nắm rõ Nghị quyết 21.

Đến nay, mô hình chăn nuôi lợn nái của gia đình anh đã hoàn thành nghiệm thu, với quy mô 15 con lợn nái được hỗ trợ theo chính sách. Cùng với đó, anh tiếp tục phát triển đàn gà, vịt, nhím, tận dụng điều kiện sẵn có để mở rộng quy mô sản xuất.

Từ những kinh nghiệm tích lũy qua thực tế, anh Phòng nhận thức rõ hơn rằng muốn chăn nuôi có hiệu quả, ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu, cần phải chú trọng từ khâu lựa chọn con giống, chăm sóc, vệ sinh chuồng trại đến phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng là cơ sở để gia đình từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới nguồn thu ổn định hơn.

Anh Phòng chia sẻ: “Được tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 21, gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp giảm bớt khó khăn về vốn và tạo động lực để gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất. Tôi cũng có thêm quyết tâm học hỏi kỹ thuật, chăm sóc đàn vật nuôi tốt hơn, hướng tới chăn nuôi ổn định, nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Các hộ dân phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết 21 được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Câu chuyện của gia đình anh Phòng cho thấy, khi chính sách hỗ trợ đến đúng thời điểm, người dân có thêm điều kiện mở rộng quy mô, từng bước tính toán chăn nuôi theo hướng lâu dài thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm và điều kiện sẵn có.

Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản còn tạo thêm điều kiện để Phong Dụ Hạ tổ chức lại hoạt động chăn nuôi theo hướng có quy mô, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, xã triển khai chính sách với 12 hộ gia đình tham gia, trong đó, 5 hộ chăn nuôi lợn nái với quy mô từ 15 con trở lên; 4 hộ nuôi trâu, bò từ 5 con trở lên và 3 hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô từ 300 con mỗi lứa trở lên.

Các hộ chăn nuôi nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 21 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Dụ Hạ.

Các mô hình được lựa chọn theo từng nhóm vật nuôi, gắn với quy mô sản xuất và điều kiện của các hộ, hướng đến khai thác tốt hơn tiềm năng chăn nuôi tại địa phương.

Từ những mô hình được triển khai, điều quan trọng không chỉ là số lượng vật nuôi được đầu tư mà còn là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Chăn nuôi hàng hóa đòi hỏi các hộ phải chủ động hơn trong việc xây dựng chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn, lựa chọn con giống có chất lượng và thực hiện quy trình chăm sóc phù hợp.

Đặc biệt, với các mô hình có quy mô lớn hơn trước, công tác vệ sinh thú y, tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh ngày càng được quan tâm, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Lãnh đạo xã Phong Dụ Hạ kiểm tra, nghiệm thu mô hình chăn nuôi gia cầm của hộ dân thôn Khe Chung.

Ông Trần Đức Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết: “Nghị quyết 21 không chỉ hỗ trợ nguồn lực đầu tư ban đầu mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận, được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh. Qua triển khai, các hộ có thêm điều kiện khôi phục, phát triển sản xuất, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi ổn định hơn. Do vậy, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chủ động chăm sóc, phòng bệnh và duy trì đàn vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn hỗ trợ, nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi”.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn hỗ trợ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành hiệu quả sản xuất cụ thể. Một mô hình chăn nuôi có thể được đầu tư ban đầu, nhưng để duy trì và phát triển, người dân cần có kiến thức, kinh nghiệm, ý thức phòng bệnh và khả năng tính toán hiệu quả kinh tế. Bởi vậy, việc tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả từng mô hình không chỉ giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn mà còn là cơ sở để nhân rộng những cách làm phù hợp, nâng cao hiệu quả chính sách.

Nghị quyết 21 tạo động lực để người dân xã Phong Dụ Hạ phát triển chăn nuôi quy mô hàng hoá.

Từ những chuồng trại được đầu tư bài bản theo khoa học, những đàn vật nuôi được chăm sóc theo quy trình và những hộ dân chủ động tính toán hiệu quả sản xuất, hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa ở Phong Dụ Hạ đang từng bước phát triển ổn định với tổng đàn gia súc chính được duy trì hàng năm trên 7.500 con. Khi nguồn lực chính sách gắn với ý chí vươn lên của người dân và cách tổ chức sản xuất phù hợp, chăn nuôi sẽ có thêm cơ hội trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được ban hành với mục đích hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, đặc sản. Đối tượng được hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình (cơ sở). Các nhóm vật nuôi được hỗ trợ gồm lợn, trâu, bò, dê và một số giống gia cầm đặc sản. Các mức hỗ trợ gồm: Cơ sở chăn nuôi lợn đạt tối thiểu 100 con/lứa đối với lợn thịt hoặc 15 con lợn nái, được hỗ trợ mua giống tối đa 50 triệu đồng/cơ sở; chăn nuôi trâu, bò có quy mô tối thiểu 5 con/cơ sở, mức hỗ trợ giống không quá 25 triệu đồng; chăn nuôi dê tối thiểu 30 con/cơ sở, hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng. Đối với gia cầm, quy mô tối thiểu 300 con/lứa, mức hỗ trợ giống không quá 5 triệu đồng/cơ sở.