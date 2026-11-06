Đòn bẩy nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. (Ảnh: Gia An)

Năm nay, kỳ xét chọn lần thứ 10 của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tôn vinh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp, lớn hơn nhiều so với chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn.

Nhưng quy mô ấy cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn, thương hiệu Việt đã và đang chuyển hóa thành sức cạnh tranh thực chất thế nào trên trường quốc tế?

Thương hiệu quốc gia không chỉ phản ánh niềm tin vào sản phẩm Việt Nam, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Khi Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cấp mô hình tăng trưởng, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số doanh nghiệp được vinh danh, mà ở khả năng thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, làm chủ công nghệ, gia tăng giá trị nội địa và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một nền kinh tế có thể mở rộng sản xuất và xuất khẩu, nhưng nếu doanh nghiệp vẫn chủ yếu cạnh tranh bằng chi phí, phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài và đảm nhận những khâu có giá trị gia tăng thấp, thì tăng trưởng khó chuyển hóa đầy đủ thành năng lực cạnh tranh dài hạn.

Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhiều sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh, khả năng gia tăng giá trị và làm chủ thị trường còn hạn chế. Đây không đơn thuần là vấn đề quảng bá, mà còn là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa năng lực sản xuất và năng lực chiếm lĩnh vị trí trong chuỗi giá trị.

Muốn nâng cấp chuỗi giá trị, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ làm tốt hơn những khâu đang đảm nhận. Cần từng bước tiến sâu vào nghiên cứu và phát triển, thiết kế, công nghệ, sáng chế, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng hệ thống phân phối. Khi đó, thương hiệu không chỉ giúp sản phẩm được nhận diện, mà còn là kết quả của năng lực sáng tạo và khả năng giữ chân khách hàng.

Việc nâng trọng số đổi mới sáng tạo trong kỳ xét chọn năm 2026 từ 18% lên 30% tổng thang điểm là một điều chỉnh có ý nghĩa. Chương trình đã đặt trọng tâm lớn hơn vào nghiên cứu – phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ, đúng với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sự điều chỉnh về thước đo này cho thấy danh hiệu tiếp tục cập nhật điểm năng lực đổi mới thực chất, tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, thay vì coi thương hiệu là công cụ gia tăng nhận diện trước mắt.

Như Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, biểu trưng Thương hiệu quốc gia không phải giải thưởng cho quá khứ, mà là lời cam kết với tương lai. Chữ tín không thể chỉ được tuyên bố, mà phải được chứng minh bằng chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, trách nhiệm với người lao động và môi trường và được quốc tế công nhận.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khẳng định sự hiện diện. Nhiệm vụ tiếp theo là biến uy tín thành năng lực tạo giá trị. Khi thương hiệu phản ánh được năng lực làm chủ công nghệ, chất lượng và thị trường, đó mới là lúc thương hiệu quốc gia thực sự trở thành đòn bẩy nâng cấp nền kinh tế Việt Nam, như gửi gắm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay: “Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam, mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia”.