Đòn bẩy máy tính lượng tử trong sản xuất ô tô toàn cầu

Từ khoa học vật liệu, nghiên cứu hóa chất đến hệ thống trí tuệ nhân tạo và xe tự lái, các hệ thống điện toán hiệu năng cao truyền thống đang ngày càng tiến sát giới hạn vật lý của chúng. Đối mặt với những bài toán tối ưu hóa, tìm kiếm tổ hợp và mô phỏng đòi hỏi lượng biến số khổng lồ, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu buộc phải tìm kiếm những bước đột phá triệt để ngoài khuôn khổ của máy tính nhị phân cổ điển.

Điện toán lượng tử không còn là một khái niệm lý thuyết trừu tượng từ thế kỷ trước mà đã trở thành tâm điểm trong chiến lược dài hạn của các nhà sản xuất ô tô lớn.

Để hiểu được sức mạnh chuyển đổi này, cần nhìn nhận về nguyên tắc hoạt động mang tính cách mạng của công nghệ lượng tử. Khác với máy tính cổ điển xử lý thông tin dựa trên các bit mang giá trị hoặc số 0 hoặc số 1, máy tính lượng tử vận hành bằng các qubit.

Nhờ các hiệu ứng cơ học lượng tử cốt lõi như sự chồng chất và sự vướng víu, qubit cho phép một hệ thống tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái khác nhau và liên kết nội tại với nhau. Tính năng này mở ra khả năng đánh giá vô số giải pháp khả thi một cách song song thay vì tuần tự như máy tính truyền thống, tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa phức tạp nhất.

Tuy nhiên, do tính nhạy cảm cực cao với các nhiễu loạn môi trường như biến động nhiệt độ hay từ trường, hệ thống lượng tử hiện vẫn đòi hỏi môi trường vận hành khắt khe tuyệt đối và đóng vai trò như công cụ chuyên dụng bổ sung chứ không thay thế hoàn toàn hệ thống cổ điển.

Sự quan tâm mang tính chiến lược của ngành ô tô đối với công nghệ này đã được minh chứng rõ nét qua bước đi tiên phong của các hãng xe lớn. Tập đoàn BMW là một ví dụ điển hình khi đã chủ động xây dựng năng lực chuyên môn nội bộ từ năm 2017 và chính thức ban hành chiến lược lượng tử riêng vào năm 2020.

Chiến lược lượng tử của BMW minh họa cách các nhà sản xuất ô tô tiếp cận công nghệ này một cách thực dụng. Công ty đang tập trung vào các bài toán tối ưu hóa trong sản xuất và hậu cần, bao gồm trình tự xe, lập kế hoạch tài nguyên và tối ưu hóa quỹ đạo robot. Trong phát triển xe, các ứng dụng bao gồm thiết kế hệ thống điện và nhiệt cũng như kiến ​​trúc xe phức tạp.

Theo giới lãnh đạo công nghệ, điện toán lượng tử được định vị là một công nghệ cốt lõi giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh trọng tâm, củng cố vị thế dẫn đầu đổi mới đồng thời gia tăng chủ quyền kỹ thuật số.

Thay vì tìm kiếm những kết quả ngắn hạn mang tính chớp nhoáng, các hãng xe tập trung xây dựng nền tảng tri thức dài hạn, bao gồm chuyên môn phần mềm và khả năng đánh giá thực tiễn các thuật toán lượng tử trên nền tảng phần cứng đang không ngừng phát triển.

Sự dịch chuyển từ tư duy nghiên cứu sang hành động thực tiễn còn được thể hiện rõ qua sự hình thành của các liên minh công nghiệp quy mô lớn. Điển hình là Hiệp hội Công nghệ và Ứng dụng Lượng tử được thành lập với sự quy tụ của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Bosch, BMW, Volkswagen, BASF, Covestro và SAP. Liên minh này đóng vai trò cầu nối nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao các thành tựu nghiên cứu lượng tử vào các ứng dụng công nghiệp thực tế trong ngành ô tô, hóa học và công nghệ vật liệu. Song song với đó, việc lắp đặt các hệ thống lượng tử tiên tiến như siêu máy tính IBM Quantum System One tại Đức thông qua sự hợp tác với các viện nghiên cứu lớn đã tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với công nghệ tương lai.

Trong thực tiễn sản xuất và vận hành, bài toán tối ưu hóa chuỗi cung ứng tỷ USD và dây chuyền nhà máy chính là miền đất hứa lớn nhất cho điện toán lượng tử. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu đang ứng dụng các phương pháp tính toán tiên tiến để giải quyết hàng loạt thách thức hóc búa như tối ưu hóa trình tự sản xuất xe trên dây chuyền lắp ráp, quản lý nguồn lực kho bãi, lập kế hoạch hậu cần toàn cầu và tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động của hàng nghìn cánh tay robot trong nhà máy thông minh.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn thiết kế và phát triển xe, các thuật toán lấy cảm hứng từ lượng tử đã bắt đầu được triển khai để giải quyết các hệ thống nhiệt động lực học phức tạp, thiết kế hệ thống điện trên xe và mô phỏng cấu trúc vật liệu mới mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng lượng tử hoàn thiện vốn đang trong giai đoạn phát triển.

Không chỉ dừng lại ở các bài toán đơn lẻ, một xu hướng công nghệ mang tính bước ngoặt đang định hình ngành ô tô toàn cầu là sự kết hợp giữa điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Thông qua các dự án nghiên cứu hợp tác giữa các trung tâm khoa học lớn và các nhà sản xuất xe sang như Mercedes-Benz hay các nhà cung cấp linh kiện lớn như ZF, các phương pháp lai kết hợp thuật toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo cổ điển đang được thử nghiệm quyết liệt.

Sự kết hợp này nhằm mục đích nâng cao hiệu suất xử lý trong các tác vụ cực kỳ nặng về dữ liệu như lập kế hoạch tuyến đường vận tải thông minh, tối ưu hóa lịch trình sản xuất thời gian thực và phân tích phần tử hữu hạn trong kỹ thuật cơ khí. Mặc dù các ứng dụng này vẫn đang trong giai đoạn từng bước hoàn thiện, tiềm năng dài hạn của chúng được giới chuyên gia đánh giá là có khả năng định hình lại toàn diện phương thức phát triển sản phẩm, sản xuất công nghiệp và quản trị hệ sinh thái di động trong nhiều thập kỷ tới.

Bước sang giai đoạn bản lề, điện toán lượng tử đang chứng minh vai trò là một đòn bẩy chiến lược không thể thiếu đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong hành trình giải quyết các bài toán tối ưu hóa quy mô lớn. Việc thương mại hóa toàn diện và ứng dụng phần cứng lượng tử chịu lỗi trên diện rộng vẫn cần thêm thời gian, những bước tiến vững chắc từ việc xây dựng thuật toán lai, hình thành các hệ sinh thái liên kết công nghiệp và ứng dụng trực tiếp vào chuỗi cung ứng, sản xuất đang tạo ra lợi thế cạnh tranh quyết định.

Những doanh nghiệp và quốc gia nắm giữ, làm chủ được công nghệ lượng tử sẽ không chỉ vượt qua được những giới hạn chật hẹp của điện toán cổ điển mà còn dẫn dắt trật tự mới của nền kinh tế ô tô thông minh trong kỷ nguyên tương lai.