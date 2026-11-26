Người dân xã Bắc Sơn tìm hiểu về chương trình vay vốn để phát triển du lịch cộng đồng

Từ những bản làng từng gắn bó với ruộng vườn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân Lạng Sơn hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập từ chính những ngôi nhà sàn và nếp sinh hoạt truyền thống.

Đánh thức tiềm năng

Lạng Sơn sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển DLCĐ, từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đến những ngôi nhà sàn truyền thống và kho tàng văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Dao... Mỗi vùng đất đều mang những nét riêng về phong tục, tập quán, ẩm thực, lễ hội và sinh hoạt đời thường, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách. Đây chính là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn với văn hóa bản địa.

Phát huy lợi thế đó, những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển DLCĐ, gắn khai thác tài nguyên du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, các xã có lợi thế về cảnh quan, văn hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những giá trị đặc trưng để định hình sản phẩm du lịch phù hợp.

Ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Xã Bắc Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển DLCĐ. Theo đó, xã đã rà soát, lựa chọn các khu vực có tiềm năng tại thôn Quỳnh Sơn, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường, khuyến khích các hộ đầu tư phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm đời sống bản địa để xây dựng làng DLCĐ. Đến năm 2015, làng DLCĐ Quỳnh Sơn được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn xã có 28 hộ phát triển dịch vụ homestay. Ước năm 2026, xã đón trên 216.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 130 tỷ đồng. Nguồn thu này giúp người dân nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo, năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 2,51%, qua rà soát năm 2026 giảm còn 1,3%.

Không riêng xã Bắc Sơn, nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh như: Hữu Liên, Vũ Lễ, Bình Gia… cũng tích cực khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa để xây dựng và phát triển DLCĐ. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, cấp ủy, chính quyền các xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ định hướng quy hoạch, chỉnh trang cảnh quan, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đến vận động người dân tham gia phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm bản địa.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, chủ động thay đổi cách làm kinh tế, biến lợi thế bản địa thành cơ hội phát triển sinh kế.

Nhân viên cơ sở lưu trú Bamboo Hill, xã Hữu Liên chỉnh trang phòng nghỉ

Chị Lèo Thu Phương, thôn Làng Bên là 1 trong những hộ đầu tiên của xã Hữu Liên đăng ký tham gia xây dựng mô hình “Nhà nghỉ lưu trú Homestay” với tên gọi Homestay Rừng Xanh. Chị Phương chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi chỉ làm ruộng nên không có thu nhập ổn định. Nhận thấy tiềm năng của xã về phát triển du lịch, năm 2017, gia đình tôi đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng homestay từ chính ngôi nhà sàn của mình, đồng thời sửa sang và thiết kế thêm các phòng nghỉ riêng. Để đáp ứng nhu cầu của khách, hiện gia đình tôi đã xây dựng 2 homestay với quy mô 14 phòng nghỉ, 2 phòng cộng đồng.

Được biết, ngoài kinh doanh dịch vụ lưu trú, gia đình chị Phương kinh doanh thêm các dịch vụ: ngâm chân, tắm thuốc người Dao, trải nghiệm gói bánh chưng đen, trèo thuyền Kayak… Nhờ đó lượng khách đến lưu trú tại homestay của gia đình luôn ổn định, trung bình mỗi tháng đón khoảng 100 lượt khách. Bình quân mỗi năm, gia đình có thu nhập 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí, đồng thời tạo việc làm cho 3 hoặc 4 lao động.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự chủ động của người dân, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 làng DLCĐ được UBND tỉnh công nhận gồm: Quỳnh Sơn, Hữu Liên, Yên Thịnh, Vũ Lăng, Mông Ân, Chiến Thắng. Các làng DLCĐ đã góp phần quan trọng tạo việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Làng văn hóa DLCĐ Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”, Làng DLCĐ Hữu Liên đạt Giải thưởng Du lịch ASEAN.

Bản làng du lịch

Từ những vùng quê trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nay nhiều bản làng đã từng bước chuyển mình nhờ phát triển DLCĐ. Những nếp nhà sàn được chỉnh trang thành homestay; đường làng, ngõ xóm được chăm chút sạch đẹp, cảnh quan và không gian văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy. Cùng với dịch vụ lưu trú, các hoạt động kinh doanh ăn uống, bán bánh truyền thống, nông sản, đặc sản và sản phẩm thủ công địa phương cũng ngày càng phát triển, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Từ đó diện mạo bản làng ngày càng khởi sắc, khang trang, trở thành điểm đến thu hút du khách. Minh chứng rõ nét là chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 4,6 triệu lượt khách (tăng 23% so với cùng kỳ), tổng thu ước đạt 4.275 tỷ đồng (tăng 19,9% so với cùng kỳ).

Anh Dương Công Cồ, xã Bắc Sơn chia sẻ: Nhận thấy quê hương có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với thung lũng Bắc Sơn nổi tiếng, cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc rất thuận lợi để phát triển DLCĐ. Do vậy, năm 2020, tôi đã vay vốn đầu tư cải tạo nhà sàn đang ở và xây dựng các công trình phụ, phát triển mô hình homestay để đón khách du lịch. Trung bình mỗi năm, homestay của tôi đón gần 2.000 lượt khách lưu trú, cùng với mô hình nấu rượu men lá truyền thống, gia đình tôi có tổng thu nhập gần 350 triệu đồng/năm từ phát triển DLCĐ.

Từ hiệu quả của những mô hình homestay như gia đình anh Cồ, có thể thấy DLCĐ đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng tại các vùng nông thôn.

Ông Khổng Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 40 homestay đang hoạt động, tạo việc làm và nguồn thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Việc phát triển DLCĐ không chỉ giúp các hộ trực tiếp kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống có thêm nguồn thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho người dân thông qua các hoạt động phục vụ du khách như: chế biến món ăn, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn văn nghệ, cung cấp nông sản và đặc sản địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, số lượt khách du lịch đến xã là 114.000 người, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 97 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn thu, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 11,14%; qua rà soát, đến hết năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 7,9%.

Việc phát triển DLCĐ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách bởi cảnh quan thiên nhiên yên bình, không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Chị Trần Thị Hải, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến với làng DLCĐ Hữu Liên (Lạng Sơn) và thực sự ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên trong lành, không gian bản làng yên bình cùng những nét văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ. Điều tôi thích nhất là được trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng và cảm nhận sự thân thiện, nhiệt tình của bà con.

Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá: Thời gian qua, DLCĐ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Thông qua việc phát triển các làng DLCĐ, mô hình homestay và dịch vụ trải nghiệm, người dân không chỉ có thêm hướng phát triển kinh tế mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tham gia vào các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, quá trình phát triển du lịch đã góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn di sản văn hóa, gìn giữ kiến trúc nhà ở truyền thống, phong tục, tập quán, ẩm thực và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Để DLCĐ tiếp tục phát triển, năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Phát triển Làng DLCĐ Quỳnh Sơn và Hữu Liên giai đoạn 2026 - 2027. Đề án nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mở rộng quy mô kinh doanh du lịch; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ du lịch…

Từ những lợi thế sẵn có, DLCĐ đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, việc phát triển DLCĐ còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 2,32%, giảm 1,04% so với năm 2024. Bên cạnh đó, mô hình này còn giúp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng những bản làng ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ấm no.