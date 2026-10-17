Đòn bẩy bứt phá cho ngành du lịch số Đà Nẵng

Ông Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố xác định công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi, vì vậy, Đà Nẵng tiên phong chuyển từ khuyến khích sang cho phép thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) các giải pháp công nghệ mới. Trong đó, du lịch được chọn làm mũi nhọn thử nghiệm nhờ nhu cầu thực tế cao (9 tháng đầu năm 2026 đón gần 16 triệu lượt khách, trong đó có hơn 5,2 triệu lượt khách quốc tế), hệ sinh thái dịch vụ phong phú và khả năng đo lường hiệu quả nhanh chóng.

Chia sẻ thêm, ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, cơ chế Sandbox được vận hành theo quy trình khép kín chặt chẽ. Đến nay, thành phố đã cấp phép cho 6 đơn vị (gồm Basal Pay, MIMO, TORA, UmiPay, PayD và X-Border), trong đó Basal Pay là mô hình tiên phong vận hành hiệu quả sau hơn một năm, mở rộng lên 10 khu vực trọng điểm và tuân thủ 100% quy định phòng, chống rửa tiền (AML/CFT). Việc thử nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt dựa trên việc giới hạn phạm vi, định danh eKYC, áp dụng quy tắc Travel Rule và gắn liền với nhu cầu thực tế của du khách quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đa bên giữa đại diện Basal Pay với các đơn vị: PayD, UmiPay, X-Border, FuTa Land và Furama hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch số an toàn, thông minh. Đồng thời, phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và các doanh nghiệp công nghệ, du lịch hàng đầu đã tập trung làm rõ các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, quản trị rủi ro và tăng cường trải nghiệm thanh toán hiện đại cho du khách.