Đón 731 Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cùng di quan hài cốt liệt sĩ.

Ngày trở về trong vòng tay tri ân

Ngày 14/10, tại TPHCM, bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm bao trùm những góc phố, con đường nơi đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi qua.

Từ hướng cầu Sài Gòn, đoàn xe di chuyển qua đại lộ Võ Nguyên Giáp, ngang ga Metro Thảo Điền, hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Dẫu chưa xác định được danh tính, TPHCM nguyện là quê hương thứ hai, dang tay đón các Anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ nghìn thu trong lòng đất mẹ.

Đoàn xe đưa các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Không ai bảo ai, hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường, cầm những cành hoa trắng gửi gắm niềm tiếc thương vô hạn theo từng vòng xe.

Những bàn tay vẫy chào, những cái cúi đầu cùng ánh mắt rưng rưng là minh chứng cho lòng biết ơn chưa bao giờ phai nhạt của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống.

Lịch sử như ngưng đọng trong khoảnh khắc 731 Anh hùng liệt sĩ chính thức được đón về với lòng đất mẹ thân thương.

Người dưng cầm hoa trắng đứng hai bên đường đoàn xe đi qua.

Sáng nay, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Công tác chuẩn bị được rà soát kỹ lưỡng; trình tự nghi lễ được thống nhất và các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo và an toàn.

Đến 8h30, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nghi thức di quan hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng.

TPHCM mãi là quê hương của các Anh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đọc điếu văn: "Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, những người con ưu tú của dân tộc. Niềm tri ân sâu sắc ấy cũng được trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và toàn thể đồng bào yêu nước, cùng những bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình đã chung sức vì một Việt Nam độc lập".

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đọc lời điếu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động nhắc lại hình ảnh những đoàn quân tiến vào thành phố năm xưa.

Các anh đến từ những vùng quê khác nhau: Người rời đi từ làng quê quan họ mộc mạc, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay mang theo câu hò mái đẩy của miền đất cằn cỗi mà thiết tha.

Có người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hay sinh viên, có đạo hoặc không có đạo.

Hoàn cảnh sống khác biệt, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh chị đều chung một nhịp đập: Trào dâng lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng khát vọng độc lập dân tộc, mong mỏi non sông thu về một mối.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Chiến tranh ác liệt qua đi, để lại những vết thương khó lành. Do thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ trong đợt này vẫn chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán.

"Dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem TPHCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay, các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố”, ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Máu xương các anh đã hòa vào lòng đất, đơm hoa kết trái cho nền hòa bình, độc lập, tự do trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Các anh nằm xuống để đất nước đứng lên. Dẫu không còn tên tuổi khắc trên bia mộ, tên các anh đã hóa thành tên đất nước.

TPHCM hôm nay sẽ thay mặt những người mẹ, người chị, thay mặt những miền quê xa xôi, dang vòng tay ấm áp che chở giấc ngủ ngàn thu cho 731 người con anh hùng.

Máu xương các anh đã hòa vào lòng đất, đơm hoa kết trái cho nền hòa bình, độc lập và tự do trường tồn của dân tộc Việt Nam.