Nhằm phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra vào 20h tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm), các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã lên phương án phân luồng giao thông và bố trí 5 khu vực trông giữ phương tiện cho khoảng 38.000 người tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức ngày 24/11. Ảnh: HNM

Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Từ Liêm, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã thiết lập 5 vị trí trông giữ phương tiện phục vụ người dân và đại biểu đến xem chương trình nghệ thuật do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức.

Các điểm đỗ xe bao gồm: mặt bằng khu vực đường đua F1 (đường Lê Quang Đạo); khuôn viên Công viên Mễ Trì (đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc); khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 (đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung Hữu nghị Việt - Trung); khu vực đường Trần Hữu Dực (đối diện nhà hàng Vạn Hoa) và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực).

Song song với việc bố trí bãi đỗ xe, từ 17h đến 24h ngày 24/11, Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên theo quy định) hoạt động quanh khu vực Mỹ Đình. Các phương tiện cá nhân khác cũng được yêu cầu hạn chế lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

Cụ thể, 13 tuyến đường nằm trong diện tạm cấm và hạn chế gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, Trịnh Văn Bô và đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), việc phân luồng từ xa nhằm giảm tải áp lực giao thông quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đặc biệt là khung giờ trước và sau chương trình. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông không thuộc diện được phép lưu thông cần chủ động thay đổi lộ trình; các phương tiện di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại nên đi vòng qua tuyến Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao để tránh ùn tắc.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách và hạn chế tần suất hoạt động của các phương tiện trên những tuyến đường thuộc diện phân luồng đặc biệt.

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