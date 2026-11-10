Đón 2 hạ tầng về đích cuối năm 2026, Vịnh Tiên sẵn sàng hút dòng khách, tạo dòng tiền

Sân bay quốc tế, nút giao cao tốc mở lối đưa hàng triệu khách về siêu đô thị

Trong kinh doanh, khả năng tiếp cận thuận tiện là yếu tố tiên quyết quyết định quy mô của nguồn khách. Với Vịnh Tiên, tháng 12/2026 đánh dấu bước ngoặt khi các cửa ngõ giao thông trọng điểm cùng về đích.

Tâm điểm của lực đẩy này là Cảng hàng không quốc tế Long Thành công suất thiết kế 100 triệu lượt khách/năm chính thức khai thác thương mại vào ngày 24/12/2026. Thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, thời gian kết nối từ phi trường lớn nhất cả nước về thẳng Vịnh Tiên chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển.

Song song với đó, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 sẽ phá vỡ hoàn toàn thế biệt lập sông nước của Cần Giờ. Tuyến đường này rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Tây về Vịnh Tiên chỉ còn hơn 30 phút lái xe, biến đô thị biển thành lựa chọn hàng đầu cho những chuyến du ngoạn cuối tuần.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác cùng mạng lưới giao thông liên vùng giúp kéo dòng khách về Cần Giờ.

Khả năng kết nối của Vịnh Tiên càng mở rộng khi đặt trong mạng lưới giao thông đa phương thức đồng bộ. Với vận tốc thiết kế 350 km/h và tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ nén thời gian di chuyển từ trung tâm tài chính Quận 1 cũ về thẳng Vịnh Tiên chỉ còn khoảng 13 phút. Khi đó, với cư dân nội đô, một chuyến đi biển Cần Giờ thậm chí còn dễ và nhanh hơn một hành trình đi lại trong phố.

Trong khi đó, dự án cầu Cần Giờ quy mô 6 làn xe thay thế phà Bình Khánh sẽ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ về trung tâm chỉ còn 35 phút. Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu liên kết hai thủ phủ du lịch biển chỉ sau 10 phút, giúp Vịnh Tiên hưởng lợi từ hàng chục triệu lượt khách đến Vũng Tàu mỗi năm.

Hệ sinh thái giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng tạo sức hút cho Vịnh Tiên

Sở hữu quy mô 122 ha, VinWonders Cần Giờ, khai trương ngày 1/7/2027, gồm ba đại công viên giải trí bùng nổ: Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Nước và Lễ hội Safari, với gần 300 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày. Sự đa dạng đến mức choáng ngợp cho phép du khách tùy ý thiết kế lịch trình theo gu thưởng thức riêng. Càng nhiều hoạt động cuốn hút, lý do ở lại Vịnh Tiên càng trở nên rõ ràng.

VinWonders Cần Giờ mở ra vô vàn hành trình khám phá, thôi thúc du khách kéo dài kỳ nghỉ dưỡng tại Vịnh Tiên.

Tấm vé du hành tiếp tục gọi tên Vinpearl Dream Palace Hotel - khách sạn chủ đề độc đáo đẳng cấp quốc tế. Cùng với quần thể boutique hotel đa phong cách, du khách luôn tìm thấy không gian nghỉ dưỡng chuẩn gu và sẵn sàng quay lại để tận hưởng những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Mang đến trải nghiệm thượng lưu và khác biệt, bộ đôi sân golf 36 hố quy mô 155 ha chính là thỏi nam châm thu hút tệp khách tinh hoa.

Hệ thống lưu trú xa xỉ và sân golf huyền thoại tạo chiều sâu cho kỳ nghỉ, kích hoạt làn sóng chi tiêu ẩm thực và dịch vụ dồi dào.

Tại Vịnh Tiên, chuỗi tiêu dùng không bị ngắt quãng nhờ tích hợp theo mô hình TOD hiện đại. Đại trung tâm mua sắm Outlet 20 ha giữ vai trò điểm hẹn mua sắm có chủ đích. Liền kề đó, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall 7,2 ha và tổ hợp trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh tạo thành mắt xích kết nối khép kín. Dòng khách dự hội nghị hay thưởng thức nghệ thuật sẽ trực tiếp lan tỏa sang các đại lộ thương mại để tiếp tục ăn tối, gặp gỡ và mua sắm xuyên đêm. Cơ hội vàng cho các căn nhà phố chính là đón đầu mọi nhu cầu phát sinh quanh hành trình của hàng triệu du khách này.

Nhà phố Vịnh Tiên trở thành điểm đến “phải ghé” trong hành trình của du khách nhờ các mô hình kinh doanh nhạy bén và đón đầu xu hướng.

Đặc biệt, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm tại Vịnh Tiên tạo điểm tựa tài chính vững vàng cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu sở hữu. Khoảng đệm này có ý nghĩa lớn khi đồng hành cùng những cột mốc hạ tầng, tiện ích trọng điểm dự kiến về đích trong năm 2026-2028.