Domesco báo lãi gần 39 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng trưởng gần 40%

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III/2026 khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ sự cải thiện của lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính cùng việc tiết giảm chi phí bán hàng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Domesco ghi nhận doanh thu thuần đạt 576 tỷ đồng, tăng gần 9% so với mức 529 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng từ 456 tỷ đồng lên 491 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 84 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng từ hơn 8 tỷ đồng lên gần 12 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 42%. Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức 934 triệu đồng, tăng so với mức gần 796 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Domesco đạt 38,8 tỷ đồng, tăng so với mức 28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (Ảnh: DMC).

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm còn 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên hơn 20 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận gộp cải thiện, doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Domesco đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, hoạt động khác ghi nhận kết quả kém tích cực. Thu nhập khác giảm từ hơn 442 triệu đồng xuống còn 185 triệu đồng, trong khi chi phí khác phát sinh gần 1,7 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp ghi nhận lỗ từ hoạt động khác khoảng 1,5 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 443 triệu đồng cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Domesco báo lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, tăng so với mức 28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Domesco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.614 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 39%.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý III/2026, Domesco cho biết tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc chủ động theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt nhu cầu và cơ hội kinh doanh, phát huy lợi thế về chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng để điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng quản lý, kiểm soát chi phí đầu vào, tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động vận hành. Domesco cũng đẩy mạnh độ phủ thương hiệu thông qua các kênh phân phối truyền thống và thương mại điện tử, đồng thời củng cố quan hệ với đối tác hiện hữu và phát triển hợp tác kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Domesco đạt gần 1.978 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt hơn 1.768 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm và chiếm gần 90% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 75 tỷ đồng đầu năm xuống còn 38 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 509 tỷ đồng lên hơn 543 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 555 tỷ đồng lên 627 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng từ 1,1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại cuối tháng 9 đạt 531 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 521 tỷ đồng đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận 209 tỷ đồng, giảm so với mức 220 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ 35 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Tài sản cố định đạt 177 tỷ đồng, tăng so với mức 162 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình đạt 127 tỷ đồng, còn tài sản cố định vô hình đạt hơn 50 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Domesco đạt 263 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Phần lớn là nợ ngắn hạn, với giá trị hơn 262 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, phải trả người bán giảm từ 151 tỷ đồng xuống còn 94 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận tăng mạnh lên 86 tỷ đồng, so với mức 13 triệu đồng đầu năm.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 26 tỷ đồng xuống còn 12,4 tỷ đồng. Trong khi đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 7,8 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.714 tỷ đồng, tăng so với mức 1.688 tỷ đồng đầu năm và chiếm phần lớn tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Vốn góp của chủ sở hữu được duy trì ở mức 347 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư phát triển tăng từ 1.082 tỷ đồng lên 1.158 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối kỳ đạt hơn 148 tỷ đồng, thấp hơn mức 198 tỷ đồng đầu năm.