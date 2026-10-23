Dolly Parton và điều khiến cả Hollywood tiếc thương

Sabrina Carpenter, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Katy Perry cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã dành những lời tri ân sâu sắc cho Dolly Parton trong chương trình tưởng niệm do Hiệp hội Nhạc đồng quê Mỹ (CMA) tổ chức. Không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của huyền thoại nhạc đồng quê, sự kiện còn khắc họa hình ảnh một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, luôn sống chân thành và có khả năng kết nối những con người khác biệt.

Trong buổi lễ diễn ra tối 21/10, nhiều ngôi sao đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Dolly Parton. Thông qua các video ghi hình trước, những câu chuyện cá nhân và màn trình diễn âm nhạc, chương trình tái hiện hành trình của nữ nghệ sĩ từ vùng núi phía đông Tennessee đến vị trí biểu tượng văn hóa được nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới yêu mến.

Oprah Winfrey là một trong những người mở đầu chương trình bằng lời tri ân đầy cảm xúc. Cùng xuất thân từ Tennessee, người dẫn chương trình nổi tiếng cho biết Dolly Parton luôn khiến bà ngưỡng mộ bởi sự chân thật và khả năng sống đúng với con người mình.

"Đối với tôi, bà ấy đại diện cho bản chất của việc sống đúng với con người thật của mình. Luôn luôn chân thật, và tôi yêu quý bà ấy vì điều đó", Oprah chia sẻ. Bên cạnh sự duyên dáng và nghị lực phi thường, Oprah còn đặc biệt trân trọng tấm lòng rộng lượng của Dolly Parton. Theo bà, sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ sẽ không mất đi theo thời gian, bởi tinh thần và những giá trị mà bà để lại vẫn tiếp tục được lan tỏa.

Julia Roberts, người từng đóng chung với Dolly Parton trong bộ phim Steel Magnolias năm 1989, cũng góp mặt trong chương trình bằng một video được ghi hình trước. Nữ diễn viên nhớ lại khoảng thời gian gặp gỡ huyền thoại nhạc đồng quê khi bản thân mới ở độ tuổi đôi mươi.

Roberts cho biết việc được chứng kiến một người phụ nữ luôn tràn đầy sức sống như Dolly Parton là trải nghiệm đáng nhớ. Với cô, nữ nghệ sĩ không chỉ là một ngôi sao tài năng mà còn là tấm gương về lòng tốt, sự khiêm nhường và khả năng giữ vững bản sắc cá nhân.

Những lời chia sẻ ấy cho thấy sức ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ nằm ở âm nhạc hay danh tiếng. Trong mắt những người từng có cơ hội tiếp xúc, bà còn là người truyền cảm hứng bằng cách sống và cách đối xử với những người xung quanh.

Diễn viên hài Carol Burnett cũng mang đến một câu chuyện ấm áp về sự chu đáo của Dolly Parton. Hai người lần đầu gặp nhau khi tham gia chương trình truyền hình đặc biệt Dolly & Carol in Nashville của CBS năm 1979. Burnett nhớ lại một buổi tối khi bà đang ở phòng khách sạn để chuẩn bị đi ăn. Bất ngờ, Dolly Parton xuất hiện trước cửa cùng một bữa ăn do chính tay mình nấu, giúp người đồng nghiệp không phải ra ngoài dùng bữa.

Đối với Burnett, hành động giản dị ấy là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm chân thành của Dolly Parton. Đằng sau hình ảnh rực rỡ trên sân khấu là một người phụ nữ luôn sẵn lòng dành thời gian và tình cảm cho những người xung quanh.

Katy Perry là một trong những nghệ sĩ có những chia sẻ đáng chú ý tại buổi lễ. Nữ ca sĩ dành lời ca ngợi cho cách Dolly Parton sử dụng sức ảnh hưởng và sự nữ tính để tạo nên dấu ấn riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo Katy Perry, Dolly Parton sở hữu sự sắc sảo, hài hước và duyên dáng hiếm có. Bà có thể khiến người khác bật cười chỉ bằng một cái nháy mắt, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh.

Điều khiến Katy Perry đặc biệt ngưỡng mộ là tấm lòng rộng lượng của Dolly Parton và khả năng kết nối những người đến từ nhiều tầng lớp xã hội, có quan điểm chính trị hay xu hướng tính dục khác nhau.

Dolly Parton từng được nhắc đến như một biểu tượng có khả năng gắn kết con người. Theo Perry, nữ nghệ sĩ không để những khác biệt trở thành rào cản, bởi bà luôn nhìn thấy giá trị nhân văn bên trong mỗi cá nhân. "Đối với tôi, Dolly chính là hình mẫu lý tưởng", Perry chia sẻ.

Những lời tri ân này cũng phần nào lý giải vì sao Dolly Parton được yêu mến vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ nhạc đồng quê. Bà không chỉ xây dựng sự nghiệp bằng tài năng mà còn tạo dựng mối liên kết với công chúng thông qua lòng nhân ái và tinh thần cởi mở.

Sabrina Carpenter cũng dành những lời đầy tình cảm cho Dolly Parton. Trước khi nữ nghệ sĩ qua đời, cả hai từng hợp tác trong bản phối lại ca khúc Please Please Please.

Trong phần tưởng niệm được ghi âm, Sabrina Carpenter mô tả Dolly Parton bằng những hình ảnh gắn liền với sự dịu dàng, lòng tốt, niềm vui, gia đình và tình yêu. Nữ ca sĩ cho rằng hiếm có nghệ sĩ nào nhận được sự đồng thuận và tình cảm rộng rãi từ công chúng như Dolly Parton. "Nhưng không ai giống như Dolly cả", Sabrina Carpenter nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter trong chương trình cũng cho thấy sức ảnh hưởng của Dolly Parton vẫn được tiếp nối ở những thế hệ nghệ sĩ trẻ. Dù theo đuổi những phong cách âm nhạc khác nhau, họ vẫn tìm thấy ở bà nguồn cảm hứng về sự sáng tạo, cá tính và khả năng kết nối khán giả.

Ngoài Sabrina Carpenter, Julia Roberts, Oprah Winfrey và Katy Perry, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Bono và Goldie Hawn cũng tham gia tưởng nhớ nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh những lời chia sẻ, chương trình còn quy tụ hơn 20 nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Danh sách khách mời có nhiều tên tuổi nổi bật của nhạc đồng quê như Ella Langley, Lainey Wilson, Reba McEntire, Carrie Underwood, Vince Gill, Molly Tuttle, Carly Pearce, Kelsea Ballerini, Brad Paisley và Zac Brown.

Các nghệ sĩ khác góp mặt gồm Ashley McBryde, Bela Fleck, Kristin Chenoweth, Lady A, Ricky Skaggs, Sierra Hull, Little Big Town, Lukas Nelson và Darius Rucker. Kristen Bell cũng nằm trong danh sách những người tham gia chương trình.

Theo giới thiệu chính thức, sự kiện là dịp tôn vinh Dolly Parton trên nhiều phương diện: nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà hoạt động nhân đạo và doanh nhân. Những màn trình diễn, thước phim tư liệu cùng các câu chuyện cá nhân đã tái hiện hành trình phi thường của người phụ nữ có âm nhạc và lòng hào phóng chạm đến trái tim nhiều thế hệ.

Dolly Parton qua đời vào tháng 8/2026, hưởng thọ 80 tuổi, sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà khép lại một chặng đường đáng nhớ, nhưng những đóng góp cho âm nhạc và hoạt động thiện nguyện vẫn là một phần quan trọng trong di sản mà bà để lại.

Thông qua sự kiện, các đồng nghiệp, bạn bè và thế hệ nghệ sĩ kế tiếp đã cùng nhắc lại những giá trị làm nên Dolly Parton: tài năng, sự kiên định, lòng nhân ái và khả năng đưa mọi người đến gần nhau hơn. Với họ, Dolly Parton không đơn thuần là một huyền thoại nhạc đồng quê, mà còn là biểu tượng của sự tử tế và tinh thần sống chân thành, những điều có thể tiếp tục lan tỏa ngay cả khi người nghệ sĩ đã rời xa sân khấu.