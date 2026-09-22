Dok2 quỳ gối trên sân khấu, hát tặng Lee Hi khiến khán giả vỡ òa

Một khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu tại Mông Cổ khiến mối quan hệ giữa Dok2 và Lee Hi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Hành động quỳ gối, nắm tay và hát tặng bạn gái của nam rapper lập tức khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một màn cầu hôn.

Ngày 19/9, Dok2 và Lee Hi cùng xuất hiện tại Super Concert: Special diễn ra ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như PSY, Baek Ji Young, Bizzy cùng các nghệ sĩ địa phương.

Trong phần trình diễn chung, Dok2 giới thiệu Lee Hi với khán giả bằng cách gọi cô là My Lady. Nam rapper sau đó nắm tay bạn gái và có lúc bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô để hát. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách thể hiện không khác nhiều một màn cầu hôn lãng mạn trên sân khấu.

Khoảnh khắc đặc biệt lập tức làm dấy lên những đồn đoán mới về tương lai của cặp đôi. Trước đó, chuyện tình cảm của Dok2 và Lee Hi vốn đã nhận được sự quan tâm khi nữ ca sĩ được cho là từng xuất hiện trong một buổi gặp gỡ cùng gia đình bạn trai.

Sự tò mò càng tăng lên khi rapper Sleepy để lại bình luận: "Let's get married" (Hãy kết hôn đi). Dù không rõ đây chỉ là lời trêu đùa dành cho đồng nghiệp hay ẩn ý nào khác, bình luận này vẫn khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Dok2 và Lee Hi có đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả Dok2 lẫn Lee Hi chưa công bố bất kỳ kế hoạch kết hôn nào. Vì vậy, những suy đoán về đám cưới của cặp đôi vẫn chưa được xác nhận.

Dok2 và Lee Hi được cho là quen biết nhau thông qua âm nhạc từ khoảng năm 2014. Đến năm 2022, cả hai bắt đầu phát triển mối quan hệ tình cảm. Sau đó, họ dần cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội, qua đó xác nhận chuyện hẹn hò với công chúng.

Lee Hi từng dành cách gọi đầy tình cảm cho Dok2 là "my one and only Dok2", cho thấy sự gắn bó của nữ ca sĩ với bạn trai.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình HOME ROOM SHOW, Dok2 cũng từng tiết lộ rằng anh đã yêu thích âm nhạc của Lee Hi từ những ngày đầu cô bước vào sự nghiệp. Nam rapper cho biết anh từng mong muốn được hợp tác âm nhạc với nữ ca sĩ trong một thời gian dài.

Đáng chú ý, khi nói về mối quan hệ giữa hai người, Dok2 từng chia sẻ khá nghiêm túc về tuổi tác cũng như giai đoạn cuộc sống của cả hai. Anh nói: "Tôi 36 tuổi và Lee Hi 29 tuổi. Tôi không nghĩ chúng tôi ở độ tuổi có thể bắt đầu một mối tình trẻ con, hời hợt".

Chia sẻ này phần nào cho thấy Dok2 nhìn nhận mối quan hệ với Lee Hi theo hướng nghiêm túc ngay từ đầu. Dẫu vậy, việc cả hai có thực sự tiến tới hôn nhân hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Trong khi người hâm mộ tiếp tục bàn luận về khoảnh khắc Dok2 quỳ gối trên sân khấu, điều được xác nhận ở thời điểm này chỉ là cả hai vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Còn đằng sau màn trình diễn mang màu sắc như một lời cầu hôn ấy có phải là một bước tiến mới trong chuyện tình của Dok2 và Lee Hi hay không, có lẽ vẫn cần chờ chính người trong cuộc lên tiếng.