Dok2 công khai tình cảm với Lee Hi giữa tin đồn kết hôn

Giữa lúc những khoảnh khắc tình cảm liên tiếp khiến dư luận đặt câu hỏi về chuyện kết hôn, Dok2 tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai gửi lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào đến Lee Hi. Nam rapper không chỉ chia sẻ loạt ảnh thân mật của cả hai mà còn dành tặng bạn gái một ca khúc do chính anh sáng tác.

Ngày 23/9, Dok2 đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên Lee Hi nhân dịp sinh nhật nữ ca sĩ. Kèm theo những bức ảnh, anh viết lời chúc đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh, chú cá heo xinh đẹp của anh, Hi", đồng thời thông báo phát hành miễn phí ca khúc UR MY HI như một món quà đặc biệt dành tặng cô.

Dok2 cũng gửi lời cảm ơn Lee Hi vì đã xuất hiện trên thế giới này và bày tỏ tình cảm với bạn gái. Trước lời chúc công khai của người yêu, Lee Hi đáp lại bằng biểu tượng trái tim, khiến người hâm mộ càng chú ý đến sự gắn bó của cặp đôi.

Loạt ảnh được Dok2 chia sẻ cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Trong đó, Lee Hi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi đội vòng hoa, trong khi một số khoảnh khắc khác ghi lại hình ảnh hai người đứng cạnh nhau trước gương hoặc cùng tận hưởng những chuyến đi.

Đáng chú ý, Lee Hi còn thoải mái hôn lên má Dok2 trong một bức ảnh. Ở những hình ảnh khác, cả hai dành cho nhau ánh mắt và nụ cười trìu mến. Việc không ngần ngại thể hiện tình cảm trước những người xung quanh cho thấy sự thoải mái của cặp đôi trong mối quan hệ hiện tại.

Không chỉ thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, Dok2 và Lee Hi còn có những khoảnh khắc gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Tại chương trình "Super Concert: Special" diễn ra ở Ulaanbaatar, Mông Cổ vào ngày 19/9, Dok2 giới thiệu Lee Hi với khán giả là "người yêu của tôi".

Nam rapper sau đó vòng tay qua vai và nắm tay Lee Hi một cách tự nhiên. Đặc biệt, trong một phần trình diễn, Dok2 còn quỳ xuống khi hát, tạo nên hình ảnh khiến khán giả liên tưởng đến một màn cầu hôn. Khoảnh khắc này càng trở nên đáng chú ý khi xuất hiện trong thời điểm những tin đồn liên quan đến chuyện kết hôn của cặp đôi đang được bàn luận.

Sự xuất hiện của Dok2 và Lee Hi nằm trong chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như PSY, Baek Ji Young và Bizzy cùng các nghệ sĩ địa phương. Tuy nhiên, những tương tác tình cảm của cặp đôi vẫn trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm.

Dok2 và Lee Hi được biết đến từ trước khi mối quan hệ tình cảm của họ được công chúng chú ý. Cả hai từng có dịp kết nối thông qua chương trình "Infinite Challenge" của đài MBC vào năm 2016. Khi đó, Lee Hi góp giọng trong ca khúc Like do Yoo Jae Suk và Dok2 thực hiện.

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai người được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2022. Đến tháng 3, mối quan hệ được công khai xác nhận. Sau khi công khai tình cảm, Dok2 và Lee Hi không chỉ đồng hành trong đời sống cá nhân mà còn có những hoạt động liên quan đến âm nhạc.

Cặp đôi được cho là đã cùng thành lập công ty quản lý 808 HI RECORDINGS và tiếp tục hợp tác trong các dự án âm nhạc. Sự kết hợp giữa tình yêu và công việc khiến mối quan hệ của Dok2 và Lee Hi nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đặc biệt, những hình ảnh thân mật được chia sẻ liên tiếp trong thời gian gần đây khiến câu chuyện tình cảm của cả hai một lần nữa trở thành tâm điểm. Từ những cái nắm tay trên sân khấu, khoảnh khắc quỳ xuống khi biểu diễn cho đến lời chúc sinh nhật ngọt ngào và ca khúc riêng UR MY HI, Dok2 dường như không còn giấu giếm tình cảm dành cho Lee Hi.

Trong khi đó, những dấu hiệu này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của Dok2 và Lee Hi có đang tiến đến một cột mốc mới hay không. Dù vậy, cho đến hiện tại, cả hai chưa công bố thông tin chính thức về kế hoạch kết hôn.

Điều dễ nhận thấy là sau một thời gian giữ kín chuyện tình cảm, Dok2 và Lee Hi hiện ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư với công chúng. Và với những gì đang diễn ra, chuyện tình của cặp đôi không chỉ được chú ý bởi sự đồng hành trong âm nhạc mà còn bởi cách họ công khai dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm.