Theo quyết định của UBND TP Huế, khu đất nằm ven sông Hương, tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định và Phạm Hồng Thái. Tổng diện tích khoảng 1,1 ha, bao gồm nhiều khu đất tại các địa chỉ 22A, 22B, 24, 26, 28, 30A Lê Lợi, 04 Hoàng Hoa Thám, 17 Trương Định và 03 Phạm Hồng Thái.

Đây là đất thương mại, dịch vụ, được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê, với thời hạn 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DOJI Land phải chi hơn 27 tỷ đồng để mua các tài sản gắn liền với đất. Các mức giá này chưa bao gồm thuế, phí theo quy định.

Theo phương án đầu tư, khu đất sẽ được phát triển thành tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên, kết hợp khu thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất và chi phí hoàn thiện công trình theo yêu cầu riêng.

Dự án được định hướng khai thác lợi thế vị trí trung tâm TP Huế, gần các địa điểm du lịch và di sản như Đại Nội, cầu Trường Tiền, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và công viên ven sông Hương. Mục tiêu là phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa, di sản.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư phải khởi công chậm nhất trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm này.

DOJI Tower trên đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Trước đó, tháng 8/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đã thông báo đấu giá khu đất trên với giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng.

DOJI Land được thành lập năm 2014, là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản.

Trong danh mục dự án, DOJI Land có sự hiện diện tại một số thị trường như Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng. Tại Hà Nội, doanh nghiệp gắn với tòa nhà DOJI Tower trên đường Lê Duẩn.

Ở Quảng Ninh, DOJI Land tham gia phát triển các dự án như The Sapphire Residence, Best Western Premier Sapphire Ha Long và The Sapphire Mansions tại Hạ Long.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp có các dự án Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong. Bên cạnh đó, Tập đoàn DOJI cũng công bố đầu tư tổ hợp Dragon 75 Complex tại khu vực Bắc Sông Cấm, Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư hơn 7.515 tỷ đồng.

Tại Huế, ngoài khu đất ven sông Hương vừa trúng đấu giá, liên danh DOJI - DOJI Land từng được phê duyệt làm nhà đầu tư tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng.

Việc trúng đấu giá khu đất trên đường Lê Lợi tiếp tục bổ sung một dự án có vị trí trung tâm vào danh mục đầu tư của DOJI Land, đồng thời mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường miền Trung.