DOJI Land chi 557 tỷ đồng thâu tóm khu "đất vàng" bên sông Hương

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land vừa trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 1,07 ha trên đường Lê Lợi, TP Huế, bên cạnh sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh.

UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, công nhận Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khu đất có tổng diện tích khoảng 11.076 m², trong đó diện tích đưa ra đấu giá là 10.688,7 m². Đây là quỹ đất nằm tại khu vực trung tâm phía Nam TP Huế, tiếp giáp nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan.

Theo kết quả được công nhận, DOJI Land trúng đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền 530 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thanh toán thêm hơn 27 tỷ đồng để mua các tài sản gắn liền với đất, gồm nhà văn phòng, nhà kho, nhà bảo vệ, nhà để xe và những công trình phụ trợ.

Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho quyền sử dụng đất và khối tài sản hiện hữu vào khoảng 557 tỷ đồng, chưa kể các khoản thuế, phí liên quan.

Theo phương án được TP Huế phê duyệt, khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ để đầu tư tổ hợp khách sạn cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao trở lên, kết hợp khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Thời hạn thuê đất là 50 năm, theo hình thức Nhà nước cho thuê đất và thu tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875,1 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất và một số chi phí khác. Trong cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 20% vốn tự có, tương đương khoảng 175 tỷ đồng; phần còn lại dự kiến huy động từ các tổ chức tín dụng.

Về tiến độ, dự án có thời gian thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư phải khởi công chậm nhất trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

DOJI Land có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá thành hai đợt, mỗi đợt 50%. Đợt đầu phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày và đợt tiếp theo trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thành phố sẽ ban hành quyết định cho thuê đất và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thời hạn, kết quả trúng đấu giá có thể bị hủy và tiền đặt trước không được hoàn trả.

DOJI Land được thành lập vào tháng 11/2014, là thành viên của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, định vị ở phân khúc cao cấp với định hướng phát triển các công trình có dấu ấn kiến trúc riêng.

Một trong những công trình gắn với thương hiệu DOJI Land là DOJI Tower tại số 5 Lê Duẩn, Hà Nội. Công trình được phát triển theo hướng tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng, với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh viên kim cương.

Tại Hải Phòng, DOJI Land tham gia phát triển dự án Diamond Crown Hai Phong. Tổ hợp gồm một tòa tháp khách sạn cao 45 tầng và một tòa tháp căn hộ cao 39 tầng. Dự án do CTCP Hải Phòng Invest làm chủ đầu tư, được khởi công cuối năm 2021 và cất nóc vào tháng 5/2023.

Ở Quảng Ninh, doanh nghiệp gắn với các dự án The Sapphire Residence và Best Western Premier Sapphire Ha Long. Tổ hợp có quy mô khoảng 4,7 ha, tổng mức đầu tư được giới thiệu khoảng 8.000 tỷ đồng, phát triển các sản phẩm căn hộ cao cấp, căn hộ nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú.

Tại Huế, trước thương vụ đấu giá khu đất trên đường Lê Lợi, liên danh Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI - DOJI Land từng được phê duyệt làm nhà đầu tư dự án tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại các khu đất OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12 và CX2, khu vực nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng.

Việc trúng đấu giá khu đất trên đường Lê Lợi tiếp tục bổ sung một dự án quy mô lớn vào danh mục đầu tư của DOJI Land tại Huế. Với vị trí nằm ở khu vực trung tâm, gần sông Hương và các trục giao thông quan trọng, khu đất này được quy hoạch phát triển thành tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê.