Doji Land chi 530 tỷ đồng trúng đấu giá lô 'đất vàng' ở Huế

Ngày 13/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế cho biết, vừa ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, thực hiện dự án Khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn 5 sao trở lên) tại các khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Một phần khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Theo quyết định, nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land, có trụ sở tại tầng 9, tòa nhà DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng (cao hơn mức giá khởi điểm 13 tỷ đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thanh toán 27,076 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, tổng giá trị tiền đấu giá quyền sử dụng đất và mua tài sản hiện hữu trên khu đất là hơn 557 tỷ đồng, chưa tính các khoản thuế, phí liên quan.

Đây được đánh giá là một trong những khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm Huế, tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, thuận lợi kết nối với các không gian đô thị, dịch vụ và du lịch trọng điểm của thành phố.

Theo phương án đấu giá, tổng diện tích hai khu đất là 11.076,1m². Trong đó, 387,4m² nằm trong chỉ giới quy hoạch và 10.688,7m² nằm ngoài chỉ giới quy hoạch, thuộc diện tích đưa ra đấu giá.

Trên khu đất hiện có các công trình với tổng diện tích xây dựng 5.518,7m², tổng diện tích sàn 12.101,7m². Các hạng mục gồm nhà văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân cầu lông và một số công trình phụ trợ khác.

Dự án được định hướng xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng mức đầu tư dự kiến 875,191 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách du lịch và khai thác hiệu quả quỹ đất có lợi thế về vị trí, hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Việc khu đất có vị trí đặc biệt tại trung tâm thành phố được đưa ra đấu giá thành công, với mức giá 530 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực bờ nam sông Hương.