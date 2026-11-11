Doja Cat phủ xanh sân khấu, ăn mừng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Doja Cat gây chú ý khi bất ngờ thay đổi lời ca khúc đình đám Paint the Town Red trong buổi biểu diễn tại Dallas, Texas (Mỹ), hôm 4/11. Màn trình diễn được xem như cách nữ rapper thể hiện sự hào hứng trước kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, khi đảng Dân chủ giành được hàng loạt chiến thắng đáng chú ý tại bang vốn lâu nay được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

Trong lúc biểu diễn Paint the Town Red, Doja Cat bất ngờ thay đổi một phần ca từ, khiến bầu không khí tại sân khấu trở nên sôi động. Nữ rapper thể hiện đoạn lời mới với nội dung: "Đồ khốn, tao đã nói những gì tao muốn nói / Tao thà nổi tiếng còn hơn / Tao để cho tất cả những điều đó làm tao kiêu ngạo / Tao không quan tâm, tao sẽ quẩy hết mình!". Sự thay đổi này lập tức nhận được những tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả có mặt.

Đáng chú ý, màn trình diễn diễn ra trong bối cảnh Texas vừa chứng kiến kết quả bầu cử được mô tả là một làn sóng xanh, ám chỉ sự vươn lên mạnh mẽ của đảng Dân chủ. Những chiến thắng liên tiếp của các ứng viên thuộc đảng này đã tạo nên biến động đáng kể tại một trong những bang có vai trò quan trọng trên bản đồ chính trị Mỹ.

Theo thông tin được đề cập, ứng viên Dân chủ James Talarico giành chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện. Đảng Dân chủ cũng giành thêm một ghế tại Hạ viện, trong khi Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott để giành chức Thống đốc bang Texas.

Kết quả này càng thu hút sự chú ý khi trước đó, tỷ phú Elon Musk được cho là đã chi khoản tiền lên tới 450 triệu USD nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo BBC, khoản đóng góp đáng kể nhất của ông là 45 triệu USD dành cho Ken Paxton. Tuy nhiên, ứng viên này cuối cùng vẫn thất bại trước James Talarico trong cuộc đua giành ghế Thượng nghị sĩ.

Không chỉ giới nghệ sĩ, các chính trị gia cũng phải lên tiếng trước kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện bang Texas, thậm chí sử dụng cụm từ "cơn sóng thần xanh" để mô tả quy mô chiến thắng của phe Dân chủ.

"Năm 2026 không chỉ đơn thuần là một làn sóng xanh; đó là một cơn sóng thần xanh. Đó là một cú đánh chí mạng", Ted Cruz viết trên nền tảng X. Ông đồng thời nhận định kết quả này không đơn thuần là một thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà còn là sự phản đối mạnh mẽ đối với đảng Cộng hòa.

Trong bối cảnh đó, động thái thay đổi lời bài hát của Doja Cat càng khiến màn trình diễn tại Dallas được chú ý. Dù không đưa ra tuyên bố chính trị dài dòng, nữ rapper vẫn tạo được dấu ấn bằng cách tận dụng chính sân khấu âm nhạc để thể hiện phản ứng trước một sự kiện thời sự đang thu hút sự quan tâm tại Mỹ.