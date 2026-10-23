Đội xe đặc chủng của cảnh sát Dubai: Từ SUV biết bơi đến siêu xe triệu đô

Ngày 21/10, cảnh sát Dubai đưa Yangwang U8 vào đội tuần tra du lịch tại triển lãm công nghệ nước, năng lượng và môi trường WETEX 2026 ở Dubai World Trade Centre. Mẫu SUV Trung Quốc gây chú ý với công suất gần 1.200 mã lực và khả năng nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe còn gắn với một mô hình đã được cảnh sát Dubai phát triển hơn một thập niên: sử dụng những phương tiện khác thường để thu hút sự chú ý tại các điểm du lịch.

Yangwang U8, SUV thuộc thương hiệu cao cấp Yangwang của BYD, gia nhập đội tuần tra du lịch của cảnh sát Dubai

Vì sao cảnh sát Dubai dùng siêu xe?

Để hiểu vì sao đội xe này nổi tiếng trên thế giới, cần đặt nó trong bối cảnh của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia gồm 7 tiểu vương quốc. Dubai không phải nơi duy nhất đưa siêu xe vào hoạt động của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát Dubai đã xây dựng được một đội xe hạng sang có độ nhận diện quốc tế cao, gắn với hình ảnh thành phố của những công trình kiến trúc nổi bật, du lịch cao cấp và các sản phẩm xa xỉ.

Theo báo The National, ý tưởng mở rộng đội siêu xe cảnh sát Dubai bắt đầu được thúc đẩy sau khi chiếc Lamborghini Aventador thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông năm 2013. Khi đó, ông Nabil Abdulla Al Redha, người phụ trách đội xe, cho biết cảnh sát đánh giá phản ứng của công chúng trước khi quyết định bổ sung thêm phương tiện. Ông cũng nói rõ rằng những chiếc xe chủ yếu phục vụ quảng bá lực lượng cảnh sát và thành phố, được sử dụng tại các địa điểm du lịch để du khách có thể chụp ảnh.

Đến năm 2015, The National tiếp tục ghi nhận cảnh sát Dubai sử dụng đội xe để quảng bá hình ảnh cơ quan chức năng và khuyến khích công chúng tương tác. Những chiếc Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador hay Aston Martin One-77 vì thế không hẳn là phương tiện chuyên dùng để truy đuổi tội phạm tốc độ cao.

Mục tiêu này vẫn được cảnh sát Dubai công khai trong những thông báo gần đây. Khi bổ sung Lamborghini Temerario ngày 14/10/2026, cơ quan này cho biết xe sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, kết nối với người dân và du khách, đồng thời nâng cao nhận thức về các dịch vụ an toàn công cộng. Theo cảnh sát Dubai, những xe tuần tra hạng sang hoạt động tại các điểm du lịch và khu vực đông người.

Một chiếc Bugatti Veyron

Dubai cũng không phải tiểu vương quốc duy nhất dùng xe đắt tiền cho mục tiêu tuyên truyền. Năm 2015, cảnh sát Abu Dhabi đưa Lykan HyperSport vào chương trình nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Mẫu siêu xe giới hạn chỉ 7 chiếc trên toàn thế giới, có giá được công bố khoảng 3,4 triệu USD mỗi chiếc, xuất hiện tại các địa điểm du lịch và trung tâm thương mại. Cảnh sát Abu Dhabi khi đó còn sử dụng Rolls-Royce Phantom và một số xe thể thao trong các hoạt động tuyên truyền.

Điểm khác biệt nằm ở mức độ gắn kết giữa đội xe với hình ảnh công chúng. Trong khi Dubai liên tục giới thiệu các mẫu xe mới dưới danh nghĩa tuần tra du lịch và xây dựng hình ảnh thành phố, thông tin được công bố về các đội xe ở những tiểu vương quốc khác cho thấy những ưu tiên vận hành thiết thực hơn.

Chẳng hạn, tháng 7/2026, cảnh sát Sharjah thông báo bổ sung 130 xe an ninh mới, nhấn mạnh việc tăng cường triển khai lực lượng, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường và cải thiện khả năng ứng phó sự cố. Tháng 10/2025, cảnh sát Sharjah cũng giới thiệu đội xe tuần tra thông minh với hệ thống liên lạc, tiếp nhận tin báo và phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động thực địa.

Những thông tin này không có nghĩa là các tiểu vương quốc khác không có xe sang hay phương tiện đặc biệt. Chúng cho thấy không nên đồng nhất đội siêu xe nổi tiếng của Dubai với toàn bộ phương tiện mà cảnh sát UAE sử dụng. Đội xe phục vụ quảng bá và tương tác với du khách chỉ là một phần trong hoạt động của lực lượng cảnh sát, bên cạnh các phương tiện tuần tra, xử lý giao thông và ứng phó sự cố.

Từ Bugatti Veyron đến SUV Trung Quốc

Yangwang là thương hiệu xe cao cấp thuộc tập đoàn BYD của Trung Quốc. U8 sử dụng bốn mô-tơ điện, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây và có chế độ nổi trên mặt nước dành cho tình huống khẩn cấp.

Theo thông tin do cảnh sát Dubai công bố, chiếc xe có công suất 1.197 mã lực. Trong khi đó, Yangwang UAE ghi công suất 1.180 hp cho phiên bản Arabian Edition.

Theo AutoBuzz ngày 22/10, chế độ nổi cho phép xe di chuyển trên mặt nước với tốc độ tối đa khoảng 3 km/h trong tối đa 30 phút. Tính năng được thiết kế để hỗ trợ xử lý tình huống ngập lụt đột ngột hoặc thoát hiểm. Sau khi sử dụng chế độ này, xe cần được đưa tới cơ sở dịch vụ để kiểm tra.

U8 không phải xe thuần điện chỉ sử dụng pin. Mẫu SUV kết hợp bốn mô-tơ điện với động cơ xăng làm nhiệm vụ phát điện, thuộc nhóm xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

Theo trang Yangwang UAE, U8 Arabian Edition có giá niêm yết 659.900 dirham, tương đương khoảng 180.000 USD. Đây là giá bán công khai của phiên bản thương mại, không phải giá mua chiếc xe dành cho cảnh sát Dubai. Cơ quan này chưa công bố chi phí cụ thể của phương tiện mới.

Trước U8, đội xe đã có nhiều mẫu xe thể thao và SUV hạng sang. Ngày 14/10/2026, cảnh sát Dubai công bố bổ sung Lamborghini Temerario thông qua hợp tác với Lamborghini Abu Dhabi và Dubai. Mẫu siêu xe hybrid sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4 lít kết hợp ba mô-tơ điện, có công suất hệ thống 920 CV, tương đương khoảng 907 mã lực theo đơn vị hp, và tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây.

Rolls-Royce Cullinan được Mansory tùy chỉnh, gia nhập đội tuần tra du lịch của cảnh sát Dubai năm 2025.

Trước đó, tháng 9/2026, cảnh sát Dubai giới thiệu Ferrari 812 Superfast được hãng độ Đức Mansory tùy chỉnh. Theo Gulf News, chiếc xe có động cơ V12 dung tích 6,5 lít, công suất được công bố ở mức 800 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 345 km/h. Chi phí tùy chỉnh riêng chiếc Ferrari chưa được công bố.

Tháng 4/2025, cảnh sát Dubai giới thiệu Rolls-Royce Cullinan do Mansory tùy chỉnh tại triển lãm Arabian Travel Market. Theo Thông tấn xã UAE WAM, chiếc SUV có công suất được công bố ở mức 610 mã lực, tốc độ tối đa 280 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5 giây. Đến tháng 11/2025, Bentley Bentayga Azure được bổ sung vào đội hình với công suất 542 mã lực, theo Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai.

Danh sách xe nổi tiếng của Dubai bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2013, khi Bugatti Veyron và Aston Martin One-77 gia nhập đội hình. Theo The National, Bugatti Veyron được công bố với giá gần 10 triệu dirham, sử dụng động cơ W16 trang bị bốn bộ tăng áp, công suất hơn 1.000 mã lực và tốc độ tối đa trên 400 km/h, tùy phiên bản.

Aston Martin One-77 chỉ được sản xuất 77 chiếc trên toàn thế giới. Theo The National ngày 5/5/2013, mẫu xe có động cơ V12 công suất 750 mã lực, tốc độ tối đa trên 350 km/h và giá gần 8 triệu dirham. Trong cùng đợt công bố, tổng giá trị ba xe mới gồm Aston Martin One-77, Mercedes-Benz SLS và Bentley Continental GT vào khoảng 12 triệu dirham.