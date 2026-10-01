Đội xã Tây Ninh Hòa đạt giải A Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 3

Sáng 1-10, tại xã Khánh Vĩnh, Cụm thi đua số 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh là đơn vị trưởng cụm.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 8 đội tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tại Cụm thi đua số 3.

Tham gia Liên hoan tại Cụm thi đua số 3 có 8 đội đến từ các xã: Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Diên Lâm, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh. Các đội mang đến những tiết mục ca, múa, nhạc, được chuẩn bị, dàn dựng công phu, tập trung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, con người địa phương.

Tiết mục thi diễn của đội đến từ xã Khánh Vĩnh.

Liên hoan là dịp để các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện năng khiếu và đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua các tiết mục nghệ thuật, mỗi địa phương có dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa, con người và quê hương mình. Liên hoan cũng góp phần phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Tiết mục của đội thi đến từ xã Nam Ninh Hòa.

Ban tổ chức trao giải A cho đội đến từ xã Tây Ninh Hòa.

Kết thúc liên hoan tại Cụm thi đua số 3, Ban tổ chức trao 1 giải A cho đội đến từ xã Tây Ninh Hòa; 2 đội đến từ xã Nam Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh đạt giải B; 5 đội thi còn lại đạt giải C.

Đây là cụm thi cuối cùng trong 8 cụm thi của Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026. Từ kết quả các cụm thi, những đội văn nghệ tiêu biểu sẽ được lựa chọn, tiếp tục tập luyện để tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11.

THÁI NGỌC HUY