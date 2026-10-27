Đổi vị bữa tối đầu tuần với món mì Ý tôm sốt cà chua thơm lừng

Cách làm món mì Ý tôm sốt cà chua thơm lừng

Sợi mì dai vừa tới, tôm ngọt thịt quyện cùng nước sốt cà chua chua dịu, thơm tỏi và có độ sánh tự nhiên tạo nên món ăn hấp dẫn chẳng kém ngoài hàng. Bí quyết nằm ở cách luộc mì, sơ chế tôm và nấu sốt đúng độ.

Nguyên liệu làm spaghetti tôm sốt cà chua

Với khẩu phần dành cho 2 người, bạn cần chuẩn bị 200g mì spaghetti, 200–250g tôm tươi, 3 quả cà chua chín, 3 tép tỏi, 1/2 củ hành tây nhỏ, 2 thìa canh dầu ô liu, muối, tiêu và một ít lá basil (húng quế Tây) nếu có. Có thể chuẩn bị thêm một ít phô mai Parmesan để rắc lên món ăn khi hoàn thành.

Nên chọn tôm có vỏ sáng, thân săn chắc, không có mùi lạ; cà chua chín đỏ tự nhiên sẽ giúp nước sốt có màu đẹp và vị ngọt dịu. Nếu cà chua hơi chua, có thể điều chỉnh vị bằng cách nấu lâu hơn hoặc thêm một chút đường, không nên cho quá nhiều khiến sốt mất vị thanh.

Ba bí quyết làm mì Ý tôm sốt cà chua ngon như ngoài hàng

Luộc mì đủ độ, giữ sợi dai vừa tới

Đun sôi một nồi nước đủ rộng, thêm muối rồi thả mì vào. Trong quá trình luộc, thỉnh thoảng đảo nhẹ để các sợi không dính vào nhau. Hãy kiểm tra thời gian ghi trên bao bì và nếm thử trước khi vớt; mì đạt chuẩn al dente khi đã chín nhưng phần lõi vẫn có độ dai nhẹ, không nhũn. Nếu còn phải đảo mì cùng sốt trên chảo, nên vớt mì sớm hơn thời gian hướng dẫn một chút. Giữ lại khoảng một cốc nhỏ nước luộc mì để điều chỉnh độ sánh của sốt.

Sơ chế tôm đúng cách để khử mùi tanh

Tôm bóc vỏ, bỏ đầu nếu muốn, rút chỉ lưng rồi rửa nhanh dưới vòi nước sạch và thấm khô. Không nên ngâm tôm quá lâu trong nước hoặc lạm dụng chanh, giấm vì có thể làm thay đổi kết cấu thịt. Ướp tôm với một chút muối, tiêu và tỏi băm trong khoảng 5–10 phút. Làm nóng chảo với dầu ô liu, áp chảo tôm đến khi chuyển màu hồng và vừa chín thì gắp ra; không xào quá lâu vì tôm dễ bị khô, dai.

Bí quyết nằm ở nước sốt cà chua sánh mịn tự nhiên

Băm nhỏ cà chua hoặc khứa nhẹ vỏ, chần nhanh trong nước sôi rồi bóc vỏ trước khi thái hạt lựu nếu muốn sốt mịn hơn. Phi thơm tỏi và hành tây với dầu ô liu, cho cà chua vào đảo đều, nêm một chút muối rồi hạ lửa vừa hoặc nhỏ. Đun khoảng 10–15 phút, thỉnh thoảng đảo và dằm nhẹ cà chua để phần thịt quả mềm, hòa quyện thành sốt. Nếu cà chua nhiều nước, tiếp tục đun đến khi hỗn hợp cô lại; nếu sốt quá đặc, thêm từng ít nước luộc mì.

Khi sốt đạt độ sánh mong muốn, cho mì vào chảo đảo đều để từng sợi áo một lớp sốt bóng nhẹ. Thêm tôm đã làm chín, đảo thêm khoảng 1 phút cho các nguyên liệu hòa quyện rồi tắt bếp. Nếm lại gia vị, rắc tiêu và lá basil hoặc Parmesan nếu thích.

Mẹo nhỏ để món ăn hấp dẫn hơn

Đừng xả mì dưới vòi nước lạnh sau khi luộc nếu sẽ dùng ngay với sốt nóng, bởi lớp tinh bột trên bề mặt giúp sốt bám vào sợi mì tốt hơn. Cũng không nên cho quá nhiều dầu vào nước luộc vì dầu có thể khiến sốt khó bám đều.

Khi bày món, dùng đĩa sáng màu, cuộn mì thành từng phần gọn gàng, xếp tôm lên trên và thêm vài lá basil để tạo điểm nhấn. Một bình hoa nhỏ đặt giữa bàn ăn cũng giúp bữa tối thêm ấm cúng; chỉ cần tận dụng lọ thủy tinh sạch hoặc chiếc bình đơn giản trong nhà, chọn hoa có màu hài hòa với không gian là đủ đẹp.

Spaghetti tôm sốt cà chua ngon nhất khi dùng nóng ngay sau khi chế biến. Với nguyên liệu dễ tìm, cách làm không quá cầu kỳ và hương vị dễ ăn, đây là gợi ý đáng thử để đổi vị bữa tối đầu tuần mà vẫn có một bữa ăn tại nhà hấp dẫn.