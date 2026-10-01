Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai hướng đến giải đua quốc tế tại Trung Quốc

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, nhà tài trợ và các thành viên Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai tại lễ ra mắt. Ảnh: Huy Anh

Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai sẽ có thêm cơ hội được cọ xát khi tham gia tranh tài tại Giải đua quốc tế Du Lâm, Trung Quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 12-10-2026.

6 thành viên Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai tại lễ ra mắt. Ảnh: Huy Anh

6 thành viên Đội tuyển Kung Đồng Nai sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc. Ảnh: Huy Anh

Tham dự giải này, đội tuyển với tên Kung Đồng Nai mang đến lực lượng gồm 6 vận động viên kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ gồm: Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Hướng (mới tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản), Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Nhã và Trần Trọng Phúc - tay đua trẻ xuất sắc nhất Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, sẽ tham gia tranh tài cùng các đội đua quốc tế qua 3 chặng ở tỉnh Thiểm Tây, với lộ trình không quá dài nhưng có địa hình đa dạng. Đáng chú ý là chặng 2 vượt địa hình khó trên núi Bạch Vân danh tiếng.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai cùng các thành viên Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai tại lễ ra mắt nhà tài trợ mới. Ảnh: Huy Anh

Đại diện nhà tài trợ với các thành viên Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Thầy trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú còn đón nhận tin vui khi sẽ có được sự hỗ trợ tối đa về trang thiết bị đến từ nhà tài trợ mới.