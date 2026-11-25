Trong ngày thi đấu thứ 3 (ngày 25-11), Đội tuyển xe đạp nam thành phố Đồng Nai đã tạo nên chiến thắng vô cùng mãn nhãn ở nội dung đồng đội tính giờ xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai trên bục giành huy chương vàng nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km. Ảnh: ĐVCC

Các vận động viên xe đạp thành phố Đồng Nai vui mừng khi giành huy chương vàng. Ảnh: ĐVCC

Với chiến thuật phân phối sức hợp lý cùng sự ăn ý tuyệt đối, bộ tứ tay đua trẻ đầy bản lĩnh của thành phố Đồng Nai gồm Nguyễn Văn Nhã, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Hướng và Lý Tấn Phát xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 40 phút 59,669 giây, tốc độ trung bình ấn tượng lên tới 47,524 km/h. Đáng chú ý, trong ê-kíp trẻ của Đồng Nai có sự góp mặt của vận động viên Lý Tấn Phát, khi mới 17 tuổi.

Ban huấn luyện Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai chúc mừng các học trò đoạt được huy chương vàng. Ảnh: ĐVCC

Dù sau 2 vòng đua đầu tiên chỉ xếp thứ ba, sau 2 đội tuyển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các tay đua trẻ Đồng Nai đã dần dần tăng tốc vượt qua đội Thành phố Hồ Chí Minh sau vòng đua thứ ba trước khi vượt qua đội Hà Nội ở vòng đua cuối để giành chiến thắng chung cuộc.

Bốn tay đua Đội xe đạp thành phố Đồng Nai tham gia tranh tài nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km. Ảnh: ĐVCC

Xuất sắc vượt qua Hà Nội, Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu. Đây là một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Trong khi đương kim vô địch quốc gia Hà Nội đạt huy chương bạc và Thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương đồng.

Huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú (giữa) cùng Ban huấn luyện và các vận động viên đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai ăn mừng khi giành chiến thắng ở nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km. Ảnh: ĐVCC

Không giấu được niềm tự hào trước màn trình diễn ấn tượng của các học trò, huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú cho biết: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là tấm huy chương vàng, mà là bản lĩnh thi đấu tự tin của lứa vận động viên trẻ. Các em đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc, sẵn sàng gánh vác trọng trách và tiếp nối truyền thống của xe đạp Đồng Nai. Đây sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội ở những chặng đường sắp tới”.

Tấm huy chương vàng của Đội tuyển xe đạp thành phố Đồng Nai đã giúp nâng tổng số huy chương vàng đoàn thể thao thành phố Đồng Nai giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X lên con số 9.