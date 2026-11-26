Mục tiêu của đội tuyển Vovinam Việt Nam là bảo vệ vị trí dẫn đầu châu lục.

Giải năm nay quy tụ khoảng 300 quan chức, HLV và VĐV đến từ nhiều quốc gia châu Á, tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền biểu diễn dành cho nam, nữ.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự giải lần này gồm 44 thành viên, trong đó có 39 VĐV với nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm và đang có phong độ tốt.

Tại Giải vô địch Vovinam thế giới 2025, đội tuyển Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 24 HCV, trong đó các nội dung đối kháng đóng góp 10 HCV và quyền biểu diễn giành 14 HCV.