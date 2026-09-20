Đội tuyển võ cổ truyền Gia Lai sẵn sàng chinh phục đấu trường thế giới

Tích lũy thể lực, hoàn thiện đòn thế

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2, các VĐV võ cổ truyền Gia Lai đang bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng trước khi lên đường sang Italy tham gia giải đấu, diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10.

10 VĐV được bố trí nơi ăn ở và điều kiện tập luyện tương đối thuận lợi, qua đó có thể tập trung toàn lực cho chuyên môn.

Theo Huấn luyện viên (HLV) Lê Trung Kỳ, việc duy trì trọng lượng cơ thể đúng quy định giúp các võ sĩ không phải mất nhiều thời gian điều chỉnh cân nặng trước giải.

Các VĐV hiện chỉ tập trung rèn đòn thế, tích lũy thể lực và hoàn thiện những phương án thi đấu. Tinh thần của các VĐV đang rất tốt, sẵn sàng bước vào tranh tài.

Trong số 10 VĐV Gia Lai dự giải, có 3 võ sĩ tranh tài ở nội dung đối kháng gồm Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Thị Thanh Tiền và Trần Võ Song Thương. Đây đều là những gương mặt đã được chuẩn bị trong thời gian dài, trong đó Song Thương là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất.

Nữ võ sĩ quê xứ Dừa từng giành HCV môn Kun Bokator tại SEA Games 32 và HCV môn kickboxing tại Giải vô địch châu Á năm 2024. Kinh nghiệm từ những đấu trường lớn là hành trang để Song Thương tự tin bước vào giải đấu lần này.

“Giải lần này có sự góp mặt của nhiều võ sĩ mạnh đến từ các quốc gia. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất và hướng đến việc góp mặt ở trận chung kết” - Song Thương chia sẻ.

Trần Võ Song Thương (bên trái) và Nguyễn Thị Thanh Tiền đều được đánh giá cao ở Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam năm 2026. Ảnh: L.K

Việc chuẩn bị của các võ sĩ đối kháng không chỉ bắt đầu từ đợt tập huấn hiện nay. Nhiều tháng qua, họ được “kèm cặp riêng” tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, tập trung vào những yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng hạng cân, từng đối thủ và thể thức thi đấu.

Ngoài những buổi tập chuyên môn, các VĐV nội dung đối kháng của đội tuyển Việt Nam còn tham gia tập đồng diễn để phục vụ lễ khai mạc. Đây cũng là dịp để các võ sĩ làm quen với không khí của một giải đấu quốc tế quy mô lớn.

Không chủ quan trước đối thủ

Ở nội dung quyền thuật, 7 VĐV Gia Lai đều từng đạt thứ hạng cao tại các giải đấu trong nước. Trong đó, Phạm Tuân và Trần Thị Thảo Hiền là những VĐV giàu kinh nghiệm, đã có hơn 10 năm thi đấu ở đấu trường đỉnh cao.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Văn Cảnh, từng động tác, đường quyền được các VĐV tập luyện, chỉnh sửa kỹ lưỡng nhằm đạt độ chính xác, đẹp mắt và hiệu quả cao nhất khi biểu diễn.

HLV Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ: “Tất cả VĐV quyền thuật của Gia Lai đều có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, thi đấu nên chúng tôi rất tự tin khi đến với giải lần này.

Tuy nhiên, phong trào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Màn trình diễn của các VĐV nước ngoài tại Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia năm 2026 cho thấy điều đó. Vì vậy, chúng tôi không được phép chủ quan mà phải nỗ lực để đạt phong độ cao nhất”.

Sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài cũng là một trong những yếu tố khiến cuộc tranh tài tại Italy được chờ đợi. Theo võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Việt Nam từng đăng cai Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam nhưng giải lần này có quy mô lớn hơn, với sự tham gia của đông đảo VĐV đến từ nhiều quốc gia.

Một vận động viên nước ngoài thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia 2026. Ảnh: Q.T

Đáng chú ý, trình độ chuyên môn của các đoàn cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, luật thi đấu có nhiều thay đổi so với trước, đòi hỏi VĐV phải nắm chắc và vận dụng nhuần nhuyễn trong thực tế thi đấu.

“Với luật thi đấu có nhiều điểm mới, VĐV không chỉ cần có thể lực, kỹ thuật mà còn phải biết vận dụng luật một cách linh hoạt trong từng tình huống. Đây là yếu tố rất quan trọng để có thể giành chiến thắng” - võ sư Trần Duy Linh nhận định.

Với 10 VĐV góp mặt ở cả đối kháng và quyền thuật, Gia Lai đang có sự chuẩn bị tương đối toàn diện cho đấu trường thế giới. Kinh nghiệm, quá trình tập luyện dài ngày cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đang giúp các võ sĩ có được tâm thế tốt trước giờ lên đường.

Ở giai đoạn võ cổ truyền Việt Nam đang ngày càng lan tỏa ra thế giới, mỗi màn trình diễn tại giải không chỉ là cuộc đua giành huy chương, đó còn là cơ hội để các võ sĩ Gia Lai thể hiện trình độ, bản lĩnh và góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.