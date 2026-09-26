Đội tuyển Việt Nam vs Philippines: Hy vọng 'đầu sẽ xuôi'

Bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng trước bài toán nhân sự lớn khi trải qua đợt "biến động" về lực lượng. Ngay từ lúc xuất quân, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik chịu tổn thất không nhỏ với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột từng đứng lên bục vô địch ASEAN Cup mới đây như Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Quang Hải, đồng thời tiếp tục không có Đỗ Duy Mạnh. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột và lực lượng bổ sung đang đặt ra cho HLV Kim Sang Sik những dấu hỏi phải giải đáp trong khoảng thời gian rất eo hẹp.

Hoàng Đức và đồng đội ở đội tuyển Việt Nam không lạ gì đội tuyển Philippines.

Có thiếu hụt thì có bổ sung, nhưng những nhân tố mới liệu có kịp hòa nhập với triết lý của HLV Kim Sang Sik? Sự xuất hiện của Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh cùng tiền đạo Williams Minh Hoàng và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son mang lại chất lượng thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Đáng chú ý, hàng thủ lệch trái có sự thay thế hứa hẹn từ Cao Pendant Quang Vinh, trong khi Nguyễn Xuân Son tiếp tục là điểm tựa giải bài toán ghi bàn.

Tuy nhiên, bài toán chiến thuật tổng thể dành cho HLV Kim Sang Sik là không nhỏ. Thay vì phụ thuộc vào bộ khung cũ, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhanh chóng xây dựng sự kết nối giữa các cựu binh (Việt Anh, Xuân Mạnh, Hai Long) với dàn tân binh/Việt kiều. Việc thiếu Quang Hải trong khi Hoàng Đức chưa sung sức cũng buộc HLV Kim Sang Sik phải đặt niềm tin nhiều hơn vào Lê Phạm Thành Long, Ngô Đăng Khoa, Võ Hoàng Minh Khoa hoặc Đỗ Hoàng Hên để duy trì khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing. Ở đây, điểm sáng là sức mạnh thể chất từ lực lượng Việt kiều/nhập tịch mang lại lợi thế tranh chấp không chiến và càn lướt, hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án chơi trực diện, chuyển trạng thái nhanh.

Khi cả 2 bên đã hiểu nhau "chân tơ kẽ tóc", đội tuyển Việt Nam có cơ sở để tiếp cận chủ động về kiểm soát bóng, nhưng không biến trận mở màn thành cuộc đôi công thiếu kiểm soát. Philippines có nhiều cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá nước ngoài, khả năng tranh chấp, tốc độ chuyển trạng thái và những tình huống bóng trực diện là các yếu tố mà hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác.

Việc Thành Chung vắng mặt càng khiến khả năng phối hợp giữa các trung vệ và kiểm soát khoảng trống phía sau hai biên trở thành vấn đề cần đặc biệt chú ý. Đây chính là điều đội tuyển Việt Nam phải tránh để không trở thành một điểm yếu. Khi các hậu vệ biên cùng dâng cao, khoảng trống phía sau có thể xuất hiện và tạo điều kiện cho đội tuyển Philippines sử dụng bóng dài hoặc đưa cầu thủ tốc độ vào những khu vực mà các cầu thủ Việt Nam vừa bỏ lại.

Cách tiếp cận hợp lý với đội tuyển Việt Nam vì thế vẫn là kiểm soát bóng nhưng không đẩy toàn bộ đội hình lên cùng một thời điểm. Một lớp bảo vệ phía sau bóng sẽ giúp hạn chế nguy cơ phản công, đồng thời duy trì khả năng pressing tổng lực ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát. Rất dễ hình dung kịch bản đội tuyển Việt Nam có bàn thắng sớm, và lúc đó, đội tuyển Philippines sẽ phải mở đội hình nhiều hơn và khi đó những khoảng trống dành cho Đình Bắc, Xuân Son cùng các cầu thủ tuyến hai có thể xuất hiện rõ hơn.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành vị trí đầu bảng B để có mặt ở trận chung kết ngày 5/10. Tất cả đều chờ mong thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi đầu suôn sẻ để đi đến cái đích cuối cùng ở giải đấu "lạ mà quen".

Đội tuyển Philippines mang đến giải một đội hình có tỷ lệ cầu thủ thi đấu ở nước ngoài rất cao. Theo AFF, trong danh sách được HLV Carles Cuadrat lựa chọn, chỉ Daisuke Sato đang chơi bóng trong nước, còn nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải trong khu vực. Đáng chú ý có tiền đạo Bjorn Martin Kristensen của KFUM Oslo, cùng nhóm cầu thủ như Jefferson Tabinas, Paul Tabinas, Manny Ott và Kevin Ray Mendoza.