Đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa (2-0): Phiên bản mới & thuốc thử liều thấp

Điểm sáng nổi bật của đội tuyển Việt Nam là 2 niềm hy vọng Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc đều lập công.

HLV Kim Sang-sik đã trình làng những thử nghiệm nhân sự và mảng miếng tác chiến mới, song tính hiệu quả thực sự của “phiên bản” này vẫn là dấu hỏi lớn khi đối thủ quá yếu.

Điểm sáng: Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc đáp lại niềm tin của HLV

Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi nhận sự hiệu quả của những gương mặt nổi bật. Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức đánh dấu màn ra mắt suôn sẻ bằng bàn thắng mở tỷ số, thể hiện khả năng càn lướt và chọn vị trí nhạy bén. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục chứng minh duyên ghi bàn bằng một siêu phẩm nhân đôi cách biệt, khẳng định giá trị của một nhân tố đột biến trên hàng công.

Kiến tạo trong 2 bàn thắng, Khuất Văn Khang và Hồng Phúc ở hai cánh chơi xông xáo và có óc quan sát tinh tế. 2 bàn thắng ghi dấu ấn từ đường chuyền dọn cỗ của Minh Khang và những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công đầy năng nổ của Hồng Phúc.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Nguyễn Thành Chung sắm vai thủ lĩnh chỉ huy. Trung vệ dày dạn kinh nghiệm của Hà Nội FC có mặt ở mọi điểm nóng, bọc lót tốt và tổ chức bẫy việt vị cũng như bọc lót cho các nhân tố trẻ xung quanh.

Thế trận áp đảo nhưng đối thủ quá kém: Chưa phải “thuốc thử” thật sự

Đội tuyển Việt Nam cầm bóng vượt trội và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng Đài Bắc Trung Hoa thi đấu quá bạc nhược ở cả hai khâu. Đội khách thiếu phương án triển khai bóng, hầu như không tạo ra được những bài phối hợp có nét. Hệ thống phòng ngự cũng bộc lộ nhiều khoảng trống, thiếu sức ép áp sát nên chưa thể gây khó khăn cho hệ thống luân chuyển bóng của Việt Nam.

Vì đối thủ quá dưới cơ, việc giành chiến thắng 2-0 chưa thể đo đếm chính xác sức mạnh thực sự hay mức độ hoàn thiện trong lối chơi mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng.

Dù giữ sạch lưới và thắng cách biệt, màn trình diễn của nhiều cầu thủ Việt Nam vẫn để lại không ít mối lo. Tuyến giữa và trung vệ trẻ Nhật Minh có nhiều thời điểm thi đấu lúng túng, liên tục chuyền hỏng hoặc mất bóng vô duyên ở khu vực trung tuyến, mở ra các tình huống phản công cho đối phương. Hệ thống phòng ngự đôi lúc mất tập trung, để cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa thoải mái nhận bóng trong tư thế không ai kèm ngay trước khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik. Rất may cho tuyển Việt Nam là các chân sút đội khách đều dứt điểm quá tệ, để cơ hội trôi qua mũi giày một cách uổng phí.

Hướng tới trận gặp Kyrgyzstan (17-11): Quỹ thời gian vàng để lắp ghép

Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa đơn thuần mang tính chất giải tỏa và thử nghiệm. Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn hơn nhiều mang tên Kyrgyzstan vào 17-11.

Bối cảnh trận đấu tới sẽ có nhiều biến động khi toàn đội vừa chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM (Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Nhật Minh). Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt cho các ứng viên thay thế. Quỹ thời gian 5 ngày giữa hai trận đấu là cũng khoảng thời gian lý tưởng để phần còn lại của đội hình tập luyện, mài dũa bài vở và tăng độ thấu hiểu giữa các vệ tinh trên sân.

Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực cùng lối chơi áp sát giàu tốc độ. Trận đấu này mới chính là “thuốc thử” liều cao để kiểm chứng xem phiên bản mới của tuyển Việt Nam đã thực sự sẵn sàng cho các giải đấu chính thức hay chưa.