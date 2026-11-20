Đội tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030
Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể tránh phải đối đầu với những đội tuyển cùng nhóm ở vòng loại thứ hai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-viet-nam-vao-nhom-hat-giong-so-2-tai-vong-loai-world-cup-2030-24626112011530798.htm