Vòng 8 Giải hạng Nhất Quốc gia (V.League 2) 2026/27 hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn khi các đội nhóm đầu liên tục chạm trán, trong khi cuộc chiến trụ hạng cũng trở nên căng thẳng. Thái Nguyên vừa trở lại ngôi đầu sẽ đối mặt thử thách trên sân TP.HCM, còn Khatoco Khánh Hòa và Hưng Yên có cuộc đọ sức trực tiếp đáng chú ý.