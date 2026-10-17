Đội tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Trong lúc chờ những biến động nơi đăng cai Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam vẫn triển khai các bước chuẩn bị cho giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, VFF chưa nhận được thông báo chính thức nào từ AFC về việc thay đổi thời gian hoặc địa điểm tổ chức Asian Cup 2027. Nên vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn dự kiến tập trung vào 9-11, thi đấu hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường dịp FIFA Days tháng 11.

Theo lịch, Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2, với đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.