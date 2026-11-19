Đội tuyển Việt Nam và những điều còn lại sau trận cuối cùng năm 2026
Để Kyrgyzstan ngược dòng thắng 2-1 ở những phút cuối trận đấu tối 17/11, đội tuyển Việt Nam khép lại Casper Cup 2026 với vị trí á quân. Thất bại trên sân Thiên Trường để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng giúp HLV Kim Sang-sik nhìn rõ hơn những hạn chế trong phòng ngự và tín hiệu tích cực từ lớp cầu thủ trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-viet-nam-va-nhung-dieu-con-lai-sau-tran-cuoi-cung-nam-2026-246261118231547029.htm