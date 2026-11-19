Trước trận ra quân gặp U17 Bỉ tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, thủ môn Lý Xuân Hòa khẳng định toàn đội đã sẵn sàng về tinh thần và chuyên môn. Dù nhận thức rõ những khó khăn khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu thế giới, cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam vẫn quyết tâm nỗ lực hết mình để có màn trình diễn tốt nhất.