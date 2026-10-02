Đội tuyển Việt Nam và khoảng lặng cần thiết

Thua để biết mình cần làm gì

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam mất điểm trong cuộc đua đầu bảng, mà còn là dịp để “Những chiến binh sao vàng” nhìn rõ hơn thực lực của mình khi đối đầu với phiên bản mạnh nhất của một đối thủ quen thuộc.

Đội tuyển Việt Nam cần hướng đến kết quả tích cực trong phần còn lại tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Tuấn Hữu

Sau hai lần liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở các trận chung kết ASEAN Cup gần nhất, Thái Lan bước vào giải đấu với quyết tâm rất lớn. HLV Anthony Hudson triệu tập 23 cầu thủ, trong đó chỉ 9 người từng góp mặt ở giải đấu trước, còn lại là 14 sự bổ sung đáng chú ý như Chanathip, Mickelson, Khemdee, Supachai hay Patiwat Khammai…

Sự trở lại của Chanathip đặc biệt đáng chú ý. Ở tuổi 32, tiền vệ này không còn duy trì tốc độ và khả năng hoạt động với cường độ cao như thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng ở khu vực giữa sân vẫn tạo ra khác biệt. Thậm chí, Hoàng Đức sau trận cũng thừa nhận đẳng cấp của đội trưởng Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam bước vào trận đấu với không ít bất lợi. Xuân Son, Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ và Văn Hậu đều vắng mặt, trong khi một số trụ cột khác chưa đạt thể trạng tốt nhất. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn cũng khiến những nhân tố mới chưa thể hòa nhập hoàn toàn với hệ thống chiến thuật.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những khó khăn về lực lượng để lý giải thất bại thì chưa đủ. Thái Lan đã chơi một trận đấu cho thấy sự khác biệt về khả năng kiểm soát, tổ chức và xử lý những thời điểm quyết định. Việt Nam tạo ra cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén, trong khi đối thủ biết cách tận dụng khoảng trống để kết liễu trận đấu.

Sau hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp cùng chuỗi 27 trận bất bại, thất bại này có thể xem là một khoảng lặng cần thiết. Đội tuyển Việt Nam cần nhìn vào thực lực của chính mình thay vì chỉ dựa trên những thành tích đã đạt được.

Đặc biệt, FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong hệ thống thi đấu FIFA, sự cạnh tranh cũng trở nên khác biệt. Những đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Philippines, Malaysia hay Indonesia đang cho thấy những phiên bản tốt nhất khi được chuẩn bị nghiêm túc hơn. Vì thế, việc đánh giá năng lực của đội tuyển không thể chỉ dựa vào thành tích ở sân chơi khu vực trước đây.

Một trận thua không thể xóa đi những gì đội tuyển Việt Nam đã làm được. Nhưng giá trị lớn nhất của thất bại là giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận diện những điểm còn thiếu, hiểu rõ đối thủ và biết mình đang đứng ở đâu, cần làm gì. Đó có thể là cơ sở để đội tuyển điều chỉnh, bổ sung lực lượng và chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc đối đầu tiếp theo.

Đứng dậy sau cú ngã

Sau thất bại trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hướng đến trận đấu cuối bảng B gặp Pakistan vào chiều nay 2.10 với mục tiêu giành ngôi nhì và tấm vé vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu chuyên môn còn là một cuộc đua khác, đó là duy trì vị trí trong top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến Việt Nam bị trừ điểm và bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Vì vậy, chiến thắng trước Pakistan trở nên quan trọng hơn một trận đấu thủ tục. Một kết quả tích cực sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik cải thiện điểm số, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục tích lũy.

Nhưng Pakistan không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Ở lượt trận vừa qua, đội bóng này đã gây nhiều khó khăn cho Philippines và cầm hòa đối thủ 2-2 sau khi bị dẫn trước. Kết quả cho thấy Pakistan có khả năng tổ chức phản công, duy trì tinh thần thi đấu và tận dụng những thời điểm đối phương mất tập trung.

Bởi vậy, điều HLV Kim Sang-sik cần nhất lúc này là đưa đội tuyển trở lại trạng thái thi đấu ổn định. Sau trận thua Thái Lan, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn ở cách kiểm soát thế trận, chuyển đổi trạng thái và hạn chế sai sót trong những thời điểm nhạy cảm.

Trước Pakistan, đội tuyển Việt Nam cần duy trì cường độ và tính chủ động ngay từ đầu, nhưng phải tránh tâm lý nóng vội. Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân sẽ đóng vai trò quan trọng, trong khi các tiền đạo cần cải thiện hiệu quả ở pha bóng cuối cùng. Những cơ hội tạo ra phải được tận dụng tốt hơn, tránh để đối thủ có cơ hội kéo trận đấu vào thế giằng co.

Sau hai trận đấu với Philippines và Thái Lan, đội tuyển đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn những khoảng trống cần cải thiện. Trước Pakistan, Hoàng Đức cùng các đồng đội cần giữ được “ngọn lửa” chiến đấu, nhưng đồng thời phải có cái đầu lạnh để kiểm soát trận đấu, tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm.

Trận đấu cũng mở ra cơ hội để HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự. Nếu giành quyền vào trận tranh hạng ba, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu quốc tế để thử nghiệm các phương án chiến thuật, trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, tân binh hoặc thường xuyên dự bị.

Đây là điều cần thiết trong quá trình xây dựng chiều sâu đội hình, nhất là khi lực lượng hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng bởi chấn thương.