Đội tuyển Việt Nam và cuộc thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik

Những nhân tố mới tạo dấu ấn

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik không có sự phục vụ của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, thay vào đó trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và những nhân tố mới.

Đội hình xuất phát trước Đài Bắc Trung Hoa cho thấy rõ ý đồ ấy khi bên cạnh những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đình Bắc là sự xuất hiện của Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn, Võ Hoàng Minh Khoa và Lý Đức.

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức được bố trí trên hàng công.

Đình Bắc có màn trình diễn tốt trong trận đấu này. Ảnh: MD.

Những lựa chọn này nhanh chóng để lại dấu ấn. Phút 22, Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp bên cánh phải. Nguyễn Hồng Phúc là người thực hiện đường căng ngang thuận lợi để tiền đạo này băng vào dứt điểm. Bàn thắng không chỉ giúp Đội tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc mà còn cho thấy khả năng kết nối bước đầu giữa một nhân tố mới trên hàng công với các cầu thủ trẻ trong đội hình.

Với Olaha, việc ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo Đội tuyển Việt Nam là khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, giá trị của tiền đạo này không nên chỉ được đánh giá qua khả năng ghi bàn. Khả năng di chuyển, phối hợp, làm tường và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh mới là những yếu tố quyết định mức độ đóng góp của anh trong kế hoạch lâu dài của HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến. Phút 58, tiền đạo này có pha xử lý kỹ thuật trước khi cứa lòng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, Đình Bắc cũng có một số tình huống dứt điểm đáng chú ý, cho thấy sự chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội.

Trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng, Đình Bắc được kỳ vọng đảm nhận vai trò lớn hơn trên hàng công. Khả năng hoạt động rộng, tốc độ và kỹ thuật cá nhân giúp cầu thủ này trở thành phương án quan trọng trong những tình huống cần tạo khác biệt. Bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục khẳng định những phẩm chất ấy, đồng thời cho thấy tiền đạo trẻ vẫn là một trong những nhân tố đáng chú ý của đội tuyển.

Trước một đối thủ không được đánh giá cao, Đội tuyển Việt Nam dù áp đảo nhưng cũng bộc lộ một số sơ hở. Ảnh: MD.

Thử nghiệm cần đi cùng sự ổn định

Một điểm đáng chú ý khác là cách các cầu thủ trẻ tham gia vào lối chơi chung. Pha kiến tạo của Hồng Phúc cho Olaha Mạnh Đức là ví dụ cụ thể về sự kết nối giữa những nhân tố được trao cơ hội. Bên cạnh đó, các cầu thủ như Minh Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa, Nhật Minh cũng có cơ hội thể hiện trong đội hình xuất phát.

Việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới cho thấy HLV Kim Sang Sik đang chủ động mở rộng phương án nhân sự, thay vì chỉ dựa vào bộ khung quen thuộc. Đây là điều cần thiết trong quá trình xây dựng lực lượng có chiều sâu, nhất là khi Đội tuyển Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Dù vậy, quá trình thử nghiệm cũng đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì sự ổn định. Trước Đài Bắc Trung Hoa, Đội tuyển Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt, nhưng hàng phòng ngự vẫn xuất hiện một số tình huống xử lý thiếu an toàn. Đội khách từng có cơ hội từ những sai sót ở phần sân nhà của đội chủ nhà. Điều đó cho thấy sự tập trung và khả năng phối hợp giữa các vị trí vẫn là những vấn đề cần được cải thiện.

Những nhân tố mới trong Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: MD.

Cũng cần nhìn nhận rằng Đài Bắc Trung Hoa không phải đối thủ có thể tạo ra sức ép liên tục trong suốt trận đấu. Vì vậy, những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cần được kiểm chứng thêm trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn. Chiến thắng 2-0 là kết quả đáng ghi nhận, nhưng một trận đấu chưa đủ để khẳng định mọi thử nghiệm đều thành công.

Vượt trên ý nghĩa một giải đấu giao hữu, Casper Cup 2026 là dịp để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tìm kiếm thêm những lựa chọn cho Đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh một số trụ cột không góp mặt, việc các cầu thủ trẻ và nhân tố mới có cơ hội thể hiện mang ý nghĩa quan trọng.

Trận thắng Đài Bắc Trung Hoa cho thấy Olaha Mạnh Đức có thể đem đến phương án mới cho hàng công, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là nhân tố tạo đột biến, trong khi những cầu thủ như Hồng Phúc cũng bước đầu cho thấy khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Đây là những điểm sáng mà ban huấn luyện có thể tiếp tục đánh giá ở các trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, điều HLV Kim Sang Sik cần hướng tới không chỉ là tìm thêm những cầu thủ có thể ghi bàn hay tạo ra khoảnh khắc nổi bật, mà còn là xây dựng sự kết nối và tính ổn định trong toàn đội hình. Trận đấu tiếp theo với Kyrgyzstan ngày 17/11 sẽ là phép thử đáng chú ý hơn để kiểm chứng hiệu quả của những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật.