Trước đó, chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 11.11 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm điểm số, nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) kết thúc năm 2026 bằng một trận thua. Ảnh: VFF

Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam tăng một bậc, từ hạng 99 lên hạng 98 trong bản cập nhật ngày 17.11. Đây là tín hiệu tích cực trong hành trình cải thiện vị trí của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế.

Tuy nhiên, niềm vui thăng hạng không kéo dài lâu. Ở trận đấu với Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ công của Nguyễn Đình Bắc.

Dù vậy, các học trò HLV Kim Sang-sik không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa trước khi ghi bàn quyết định ở phút 89, hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 2-1.

Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm, từ 1.233,64 xuống còn 1.228,34 điểm. Với số điểm hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại vị trí thứ 99 thế giới, đánh mất thứ hạng vừa giành được trước đó.

Đáng tiếc hơn, trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam từng đứng trước cơ hội vươn lên hạng 97 nếu giành chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99 thế giới

Theo tính toán, 3 điểm có thể giúp đội tuyển được cộng khoảng 4,68 điểm, nâng tổng điểm lên 1.238,32 và vượt qua Guatemala. Tuy nhiên, thất bại tại Thiên Trường đã khiến mục tiêu này không thể trở thành hiện thực.

Việc trở lại hạng 99 là kết quả không mong muốn sau những tín hiệu khởi sắc trong tháng 11. Dẫu vậy, thứ hạng FIFA vẫn còn nhiều cơ hội thay đổi ở các đợt tập trung tiếp theo.

Điều quan trọng với đội tuyển Việt Nam lúc này là nhanh chóng khắc phục những hạn chế, duy trì sự ổn định và hướng đến những kết quả tích cực hơn.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tận dụng tốt các trận đấu quốc tế trong thời gian tới để lấy lại vị trí trong top 98, đồng thời tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.