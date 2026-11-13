Đội tuyển Việt Nam: Từng bước trẻ hóa, mở đường cho những nhân tố mới

Cơ hội phải đi cùng sự cạnh tranh

Trước đối thủ có thứ hạng FIFA thấp hơn đáng kể, HLV Kim Sang sik không đặt nặng việc phải trình diễn một sức mạnh áp đảo bằng những gương mặt quen thuộc. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn đội hình có nhiều nhân tố trẻ, kết hợp một số cầu thủ giàu kinh nghiệm để tạo nên sự cân bằng.

Trên hàng công, Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức và Ngọc Sơn được trao cơ hội đá chính. Tuyến giữa có sự góp mặt của Minh Khoa và Thái Quốc Cường, trong khi Hồng Phúc, Minh Phúc đảm nhiệm hai hành lang cánh. Ở hàng phòng ngự, Lý Đức và Nhật Minh sát cánh cùng đội trưởng Thành Chung, còn Patrik Lê Giang trấn giữ khung thành.

Màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam khi đang trẻ hóa lực lượng nhận được những điểm tích cực ban đầu. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, việc thử nghiệm không dừng lại ở đội hình xuất phát. Trong hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội cho Vĩnh Nguyên, Văn Khang và làm mới hàng công với bộ ba Văn Tùng, Việt Cường, Thanh Nhàn. Những sự thay đổi này cho thấy Ban huấn luyện muốn tận dụng tối đa các trận đấu giao hữu để kiểm tra năng lực, khả năng thích nghi cũng như mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ.

Với những cầu thủ lần đầu được trao cơ hội, áp lực trong màu áo ĐTQG là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc chưa thể tạo ra sự trơn tru trong mọi tình huống phối hợp cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế, được kiểm chứng năng lực trong một tập thể có yêu cầu chuyên môn cao hơn cấp CLB.

Một trong những vấn đề đáng chú ý của tuyển Việt Nam thời gian qua là quá trình chuyển giao lực lượng. Sau những thành công ở các giải đấu khu vực, đội tuyển cần duy trì bộ khung có kinh nghiệm, nhưng đồng thời phải chuẩn bị những phương án thay thế đủ chất lượng. Nếu không tạo điều kiện cho lớp cầu thủ kế cận trưởng thành từ sớm, đội tuyển sẽ khó tránh khỏi khoảng trống về nhân sự khi các trụ cột bước qua giai đoạn đỉnh cao phong độ.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ điều đó và lựa chọn cách tiếp cận từng bước thay vì thay đổi đồng loạt. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, ông thừa nhận quá trình trẻ hóa không thể diễn ra trong thời gian ngắn, bởi đội tuyển cần bảo đảm sự gắn kết và chất lượng chuyên môn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Nói về sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam thì thay đổi liền một lúc rất khó, tôi sẽ cố gắng thay đổi từng lứa để tạo ra sự gắn kết và chất lượng tốt nhất. Tôi cũng muốn các cầu thủ mới khi lên đội tuyển có sự cạnh tranh lành mạnh với các cầu thủ cũ để tạo ra tập thể mạnh nhất”.

Xây dựng tập thể thay vì phụ thuộc vào ngôi sao

Trẻ hóa không đơn thuần là đưa nhiều cầu thủ trẻ vào danh sách tập trung, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất. Những gương mặt mới phải chứng minh được năng lực để giành vị trí, trong khi các tuyển thủ giàu kinh nghiệm cũng cần duy trì phong độ nếu muốn tiếp tục được tin tưởng.

Trường hợp của Olaha Mạnh Đức là một ví dụ đáng chú ý. Bàn thắng ngay trong trận ra mắt cho thấy tiền đạo này có khả năng tạo ra sự khác biệt, đồng thời mang đến thêm phương án cho hàng công. HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao khả năng hòa nhập của các cầu thủ nhập tịch, khi họ đã hiểu văn hóa Việt Nam và nhanh chóng thích nghi với môi trường đội tuyển.

Bên cạnh đó, Đình Bắc tiếp tục cho thấy tiềm năng của một cầu thủ trẻ có khả năng tạo đột biến. Quốc Cường cũng được nhà cầm quân người Hàn Quốc ghi nhận về màn trình diễn ở tuyến giữa. Trong khi đó, Thành Chung vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Điểm đáng chú ý trong định hướng của HLV Kim Sang-sik là xây dựng đội tuyển dựa trên sức mạnh tập thể, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật. Ông khẳng định triết lý của đội tuyển Việt Nam hướng đến lối chơi đồng đội, nơi mọi cầu thủ đều phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. “Triết lý đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào ngôi sao nào và hướng đến cách chơi tập thể, tinh thần đồng đội”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Thực tế, một đội tuyển muốn duy trì thành tích ổn định cần có chiều sâu đội hình, chứ không thể chỉ trông chờ vào phong độ của những trụ cột. Việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ở Casper Cup 2026 không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt, mà còn giúp Ban huấn luyện tìm kiếm những phương án nhân sự cho các giải đấu quan trọng trong tương lai.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần thi đấu cũng là điều HLV Kim Sang-sik đặc biệt hài lòng. Các tuyển thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại CLB, nhưng vẫn nỗ lực khi được trao cơ hội. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của các cầu thủ trong quá trình tập trung đội tuyển.

Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa chưa đủ để khẳng định diện mạo mới của tuyển Việt Nam đã hoàn thiện. Những hạn chế trong phối hợp, khả năng tổ chức tấn công và sự kết nối giữa các tuyến vẫn cần được cải thiện. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của trận đấu nằm ở việc Ban huấn luyện có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá các nhân tố mới.

Hành trình trẻ hóa đội tuyển chắc chắn cần thời gian, sự kiên nhẫn và những cơ hội được trao một cách liên tục. Casper Cup 2026 có thể chưa phải bước ngoặt lớn, nhưng là điểm khởi đầu cần thiết để HLV Kim Sang-sik từng bước xây dựng một tập thể có chiều sâu, sức cạnh tranh và đủ khả năng đáp ứng những thử thách lớn hơn trong tương lai.