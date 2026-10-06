Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới Asian Cup 2027

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Căn cứ kế hoạch thi đấu của các câu lạc bộ, các thành viên đội tuyển Việt Nam được chia thành ba nhóm để di chuyển sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026.

Bốn cầu thủ thuộc câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng di chuyển sang Thái Lan để hội quân cùng đội bóng chủ quản, chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi ngày 7/10.

Năm cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội gồm Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc di chuyển sang Singapore, chuẩn bị cùng câu lạc bộ cho trận đấu với Lion City Sailors ngày 8/10. Riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trở về nước để nghỉ ngơi và hồi phục.

Ban huấn luyện cùng các thành viên còn lại trở về Hà Nội, kết thúc đợt tập trung và thi đấu tại Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba ngày 5/10. Dù chưa đạt kết quả như kỳ vọng, giải đấu giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, thể trạng cũng như những vấn đề cần điều chỉnh trước các nhiệm vụ tiếp theo.

Sau trận đấu với Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển và xác định Vòng chung kết Asian Cup 2027 là mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới.

“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Trong kế hoạch xây dựng đội tuyển, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

Theo ông, quá trình này hướng tới việc xây dựng lực lượng có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ, tăng chiều sâu đội hình trước Asian Cup 2027.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cũng cho rằng đội tuyển cần rút kinh nghiệm từ FIFA ASEAN Cup 2026 để cải thiện lối chơi. Anh mong muốn toàn đội tăng sự gắn kết, tổ chức lối chơi mạch lạc hơn khi bước vào những nhiệm vụ tiếp theo.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian tới”, Hoàng Đức chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong đợt FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời được lựa chọn phù hợp yêu cầu chuyên môn.

Đây sẽ là đợt tập trung tiếp theo để huấn luyện viên Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm thêm nhân tố và từng bước hoàn thiện đội hình trước Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027.