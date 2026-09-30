Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị quyết đấu Pakistan

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ không có tiền đạo Phạm Gia Hưng ở trận đấu tới. Sáng 30.9, Gia Hưng nhận tin mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.

Sau kết quả không tốt trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bắt tay ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng

Lãnh đạo VFF, Ban huấn luyện và các đồng đội đã động viên, chia sẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo này trở về bên gia đình trong ngày.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện kiểm tra và xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan.

Theo bộ phận y tế đội tuyển, chấn thương không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của thủ môn này ở trận đấu với Pakistan.

Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ cảm xúc khi trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm rưỡi.

Cầu thủ của Becamex TP.HCM cho biết anh cảm thấy vinh dự, tự hào và xem mỗi lần được khoác áo đội tuyển là một trải nghiệm đáng trân trọng.

“Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”, Minh Khoa nói.

Các tuyển thủ sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Pakistan

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng khẳng định không chịu quá nhiều áp lực mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được tập luyện, thi đấu cùng các đàn anh ở đội tuyển.

Nhắc lại thất bại trước Thái Lan, Minh Khoa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và cho rằng toàn đội đã nỗ lực hết sức.

“Thái Lan ở giải đấu này tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất. Toàn đội đã cố gắng thể hiện hết mình nhưng kết quả không được như ý.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các CĐV sẽ luôn ở bên đội tuyển”, Minh Khoa chia sẻ.

Chiều 30.9, thầy trò HLV Kim Sang-sik di chuyển từ Bandung về Jakarta, nơi diễn ra trận đấu cuối vòng bảng với Pakistan vào ngày 2.10.