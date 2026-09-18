Đội tuyển Việt Nam triệu tập tiền đạo cao 1,9m cho FIFA ASEAN Cup 2026

Có thể nhận thấy, phần lớn những cầu thủ đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này. Trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son… Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Phần lớn những cầu thủ vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục được đội tuyển Việt Nam triệu tập cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TRỌNG HẢI

Điểm mới đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng - hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo Công an Hà Nội FC. Cầu thủ Việt kiều thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Công an TP Hồ Chí Minh FC. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1,9m và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League.

Williams Minh Hoàng là tiền đạo sở hữu chiều cao 1,9m. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh FC

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days và quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (ngày 29-9) và Pakistan (ngày 2-10) tại vòng bảng.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF